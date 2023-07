Eva Mendes presume su amor por Ryan Gosling: así es su discreta historia juntos

Ryan Gosling y Eva Mendes conforman una de las parejas más sólidas y también más herméticas de Hollywood. Durante sus más de diez años juntos, han sabido llevar su romance con discreción.

No obstante, pese a mantener su relación privada, Mendes no ha dudado en apoyar públicamente al padre de sus hijas o expresar el amor, admiración y orgullo que siente por él en redes sociales.

Tal como lo hizo en días recientes en su perfil en Instagram. La actriz presumió el increíble comentario que la directora de Barbie, Greta Gerwig, hizo sobre Gosling en una reciente entrevista.

La famosa compartió las declaraciones de la cineasta al pie de una escena del actor interpretando a Ken en la película sobre la muñeca. Además, se dejó llevar y se refirió a su galán de forma cariñosa.

“Es una combinación de Marlon Brando, Gene Wilder, John Barrymore y John Travolta’. (Esa es) una de mis cosas favoritas que dice la increíblemente talentosa y hermosa Greta Gerwig en Rolling Stone sobre mi hombre, mi vida, mi amor...RG”, escribió junto a un emoji de corazón rojo.

Eva Mendes y Ryan Gosling son inseparables desde que se enamoraron en 2011 | (Instagram)

La publicación no solo enterneció a los más de cuatro millones de seguidores de la estrella de ascendencia cubana, también llevó a muchos fans a recordar su hermosa y discreta historia juntos.

¿Cómo es la historia de amor de Eva Mendes y Ryan Gosling?

Eva Mendes y Ryan Gosling se enamoraron mientras trabajaban juntos en la cinta The Place Beyond the Pines en 2011. En el largometraje, los actores interpretaban a una pareja con un pequeño hijo.

Aunque ya se conocían, las chispas entre ambos saltaron durante el rodaje y comenzaron un noviazgo. Ninguno anunció su relación, pero fueron captados cariñosos tras finalizar la grabación.

“La magia es real. No nos conocimos en el set. La magia comenzó mucho antes, pero aquí hay un poco de magia capturada en cámara”, reveló Eva en Instagram junto a una escena de la película.

La primera vez que los vieron juntos en plan romántico fue en una cita casual en el California Adventure Park de Disneyland. Luego los captaron besándose y hasta paseando juntos a su perro.

A pesar de los diferentes avistamientos, los novios se negaron a confirmar su romance en desarrollo, pero las demostraciones públicas de afecto dejaron claro que tenían una relación.

Durante una entrevista con GQ, Gosling habló sobre el momento en el rodaje de The Place Beyond the Pines en el que se dio cuenta de que quería tener una familia con Mendes en la vida real.

Eva Mendes y Ryan Gosling son una de las parejas más admiradas en Hollywood | (Instagram)

“No estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella”, confesó.

“Y hubo momentos en The Place Beyond the Pines en los que pretendíamos ser una familia y realmente no quería que siguiera siendo una ficción”, reconoció.

“Me di cuenta de que esta sería una vida que tendría mucha suerte de tener”, recordó.

Una bella familia de cuatro

Luego de tres años de romance y haber trabajado juntos por segunda vez en Lost River, Mendes y Gosling hicieron realidad su sueño de tener una familia con el nacimiento de su primera hija.

Su primogénita, Esmeralda Amada Gosling, llegó al mundo el 12 de septiembre de 2014. Un par de años después, el 29 de abril 2016, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Amada Lee Gosling.

En ambos embarazos, la pareja mantuvo la noticia de su dulce espera en secreto, pero fuentes anónimas revelaron a medios tanto la gestación como los nacimientos de las niñas Gosling-Mendes.

Después de tener a sus herederas, bautizadas con el nombre de la abuela de Eva, la actriz confesó en una entrevista que no había querido hijos sino hasta después de que “se enamoró” de Ryan.

“Nunca antes quise tener bebés hasta que me enamoré de Ryan y resultó que tenía 40 años y tuve mi primer bebé”, reveló sobre su edad al alumbrar a Esmeralda. El actor tenía 33 en ese entonces.

Con el paso del tiempo, Gosling y Mendes se han hecho más abiertos al hablar sobre su vida familiar, aunque sin revelar demasiado. Tampoco han publicado fotos de ambos en redes.

Por ejemplo, en una entrevista a ¡Hola!, Ryan fue cuestionado sobre el requisito que busca en una mujer y derritió con su respuesta: “Que sea Eva Mendes. No hay nada más que esté buscando”.

“Sé que estoy con la persona con la que se supone que debo estar”, declaró en 2015.

¿Marido y mujer?

A finales de 2022, el rumor de que los famosos se habían casado comenzó a correr luego de que la empresaria presumiera en Instagram un tatuaje en su muñeca con las palabras “de Gosling”.

De igual forma, en una entrevista mientras promocionaba un proyecto de caridad en Australia en noviembre, Eva se refirió públicamente al histrión como su “esposo” por primera vez.

“Todos son muy acogedores aquí y mi esposo, Ryan, está aquí y la estamos pasando muy bien”, expresó en el programa Today. Luego aseguró en otra entrevista que su tatuaje no era nuevo.

“Lo obtuve hace años, pero publiqué una foto y recibí muchas preguntas divertidas”, afirmó en Kyle and Jackie O Show. En la emisión, además le preguntaron si era cierto que estaban casados.

Eva Mendes tiene un tatuaje con las palabras "De Gosling" | (Instagram)

“¿Pero quién dice que no lo estábamos ya? Me gusta mantener todo misterioso. Soy una mujer muy misteriosa”, afirmó la estrella, quien ha dicho que su hogar es donde estén Gosling y sus hijas.

Actualmente, Ryan Gosling está de gira promocional con Barbie, mientras Eva Mendes se mantiene en casa con sus hijas, pero siempre brindando a la distancia el máximo apoyo a su amado.

Sobre el por qué no lo acompaña en la alfombra roja desde la premier de The Place Beyond the Pines en 2012, Mendes explicó a un fan en uno de sus posts que ellos no hacen “esas cosas juntos”.

Eva Mendes apoya a Ryan Gosling en sus proyectos desde la distancia | (Instagram)

“Como estas fotos que he estado publicando, solo me siento cómodo publicando porque ya está disponible”, agregó; sin embargo, ella sí está muy cerca de Ryan durante la promoción del filme.

Durante el estreno mundial de la película en Los Ángeles el pasado 9 de julio, el actor atrajo las miradas con un look total pink complementado con un collar con una “E” como colgante.

Entertainment Tonight lo cuestionó sobre el significado la letra y él respondió sin titubeos: “Eva”.