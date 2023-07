“Me enamoré perdidamente del marido de mi prima”: Cristina Tocco reveló romance prohibido que tuvo en su juventud

La reconocida actriz argentina, Cristina Tocco, sorprendió a todos al revelar un capítulo impactante de su vida personal durante su participación en el programa “Buenas Noches a Todos”. En una entrevista con Eduardo Fuentes, la artista compartió detalles sobre un romance que tuvo en su juventud con el esposo de su prima, lo que generó un quiebre familiar y marcó un antes y un después en su relación con sus seres queridos.

En un momento de confesión, Tocco admitió que siempre se sintió atraída por hombres mayores, y este episodio no fue la excepción. A los 18 años, entabló una relación amorosa con el esposo de su prima, quien, paradójicamente, le había conseguido un trabajo en una editorial. El hombre en cuestión tenía 46 años.

“Me enamoré perdidamente. Quedó la cagada en mi familia, fue terrible”, expresó la actriz, rememorando los intensos sentimientos que experimentó en aquel entonces. La situación salió a la luz cuando su familia los descubrió juntos en un auto, lo que provocó un gran escándalo y tensión dentro del círculo familiar. Ante la reacción desmedida, Cristina se vio obligada a abandonar su hogar y refugiarse en el departamento de su hermana mayor.

La repercusión de este romance prohibido fue profunda. Durante muchos años, sus familiares dejaron de hablarle, generando un distanciamiento que afectó su vida emocional y familiar.

“Recuerdo que se armó un escándalo. Me fui de mi casa y me quedé en el departamento de mi hermana mayor, ella me mandó a hacer terapia, pero muchos años mi familia dejó de hablarme”, contó.

“Me ha pesado muchísimo y con los años le pedí perdón a mi prima (...) Pero la verdad es que no sabía cómo manejarlo”, reconoció la trasandina.

Cristina manifestó que no supo cómo manejar la situación en aquel momento y, años más tarde, su terapeuta le explicó que su elección de hombres mayores se vinculaba con una necesidad de suplir la figura paterna.

“Yo hacía cosas de adolescente en esa época, porque lo veía como un papá, estaba buscando una figura paterna”, concluyó.