“Me lo tomo con humor”: Fran Conserva se sincera luego de que su sección en “Claudia Conversa” fuera descartada

Fran Conserva se sinceró sobre su participación en el programa de su hermana “Claudia Conversa”, aclarando alguna de sus quejas que ha realizado en medio del espacio de TV+ tras su falta de participación.

“(Este primer mes ha sido) excelente ¡Me encanta tener a la Claudia de vuelta llena de novedad! Está entretenido, acogedor, es un programa que acompaña”, señaló la comunicadora a Página 7.

Según sus palabras, en el equipo “todos son súper diferentes, es como la vecindad del Chavo, entonces se crea una especie de ‘teleserie’ donde todos vamos contando las cosas que nos pasan en el día a día, me gusta mucho”, agregó.

De igual forma, se refirió a las quejas que ha hecho en pantalla sobre que su sección en el programa fue descartada en varias ocasiones.

“Me lo tomo con humor, me acomoda mucho más no tener una. Así participo de todo y a la vez puedo cachar todos lo que va pasando, molestar a la Claudia, acusar al Pollo (Valdivia) si sale del set, ayudar a Álvaro (Morales) y Berta (Lasala) cuando cocinan, reírnos con la Titi (García-Huidobro)”, sostuvo.

“Además, ando copuchando en el switch, traigo y llevo. Me siento súper libre de hacer o no una sección”, ejemplificó.

Las críticas en redes sociales

En cuanto a los comentarios que recibe en sus redes sociales, Fran aseguró que en general han sido buenos. “En este nuevo programa, conmigo personalmente, no han sido peor que antes”, comentó al medio.

“Yo sé que soy incorrecta, provocadora, graciosa para algunos, e insoportable para otros. Las críticas las paso. Yo bloqueo a la gente mentirosa o dañina, el resto bienvenido con lo bueno y lo malo”, explicó.

Por último, Fran se refirió a los titulares que se ha ganado en los diferentes medios nacionales. “Me da risa, porque son noticias divertidas, muy absurdas. Reconozco que soy (la protagonista)… ¿O no lo soy?”, cerró.