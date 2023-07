“Ni mi ex fue tan frío”, la escueta felicitación de cumpleaños de Joe Manganiello a Sofía Vergara: ¿se separan?

Sofía Vergara y Joe Manganiello son una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo y de las más estables, que se casaron en el 2015.

La pareja se muestra muy feliz en redes constantemente y aunque no tienen hijos en conjunto prueban que solo se bastan ellos mismos para ser una gran pareja.

Sin embargo, recientemente se desataron rumores de una posible ruptura pues en el cumpleaños de la actriz, él la felicitó de forma muy simple y muchos lo vieron hasta “frío”.

Así de escueta fue la felicitación de cumpleaños de Joe Manganiello a Sofía Vergara

Sofía Vergara presumió su celebración de cumpleaños en Italia a través de sus redes y en ninguna foto se mostró con su esposo Joe Manganiello, desatando sospechas de problemas o ruptura.

Y todo empeoró cuando el famoso actor publicó una foto con su esposa para felicitarla pero lo hizo con una escueta y fría dedicatoria.

“¡¡¡Feliz Cumpleaños Sofía!!!”, fue el simple mensaje que Manganiello le dedicó a la actriz colombiana, sorprendiendo a los fans.

Sofía Vergara y Joe Manganiello El actor felicitó a su esposa de forma muy fría y escueta (@joemanganiello/Instagram)

“Joe, espero que estén bien, ese fue un deseo de feliz cumpleaños muy frío para su esposa, ¡en comparación con los anteriores!”, “Que saludo tan frío 🥶, ni una gota de amor expresa Joe Manganiello”, “Estarán separados ni mi ex me saluda tan frio😢”, “más frío que el polo norte”, “Le dio más emoción el cumple de la mascota 😢”, “Vale, esto es raro. Tengo miedo”, y “Problemas en el paraíso? Ay que triste si esta relación se acabó, lo siento por ella pero no por él, se me hace que es un mantenido. 😖”, fueron algunos de los comentarios en su publicación.