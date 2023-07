“Nunca me atreví a buscarlo, por tonta, por gil”: Claudia Miranda recordó su affaire con Miguel Bosé

Claudia Miranda acompañó la mañana de esta martes a María Luisa Godoy en el “Buenos Días a Todos”, donde recordó un especial momento que vivió en 1984 en el Festival de Viña del Mar.

“En el año 1984 estuve bailando en la discoteque Tatú del Hotel O’Higgins”, partió contando la bailarina y coreógrafa. Uno de los artistas invitados en ese certamen era el español Miguel Bosé.

“Él me vio bailar, después en el pasillo del hotel me toma del brazo y me pregunta, ‘¿tú eres la chica que baila?”, partió contando Miranda.

“Era un gallo súper simpático, amoroso, no puedo decir que me enamoré de él o que él se enamoró de mí, sí viví una experiencia maravillosa, yo tenía 15 años”, siguió relatando, mientras que el cantante tenía 27.

Si bien ella era menor de edad y más que algunos besos locos nada más pasó, Claudia Miranda precisó que años después “nunca me atreví a buscarlo, por tonta, por gil”.