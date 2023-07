“Nunca pensé que me iba a pasar”: Trinidad Cerda se le declaró a Jorge Aldoney en el nuevo capítulo de “Gran Hermano”

Durante la más reciente transmisión de “Gran Hermano”, revelaron un tierno momento que protagonizó Trinidad Cerda, quien se sinceró sobre sus emociones hacía Jorge Aldoney.

“Igual hay sentimiento que no son reales, lo puedo ver. Son sentimientos que pasan por el encierro. Igual me gustaría decirte que en algún momento me sentí súper atraída por ti. Luego supe de tu ex y tú lo hablaste”, le dijo la asistente de cabina al míster Chile.

“Nunca pensé que me iba a pasar, y en el fondo fui super madura en decir ‘tranqui, no seas pava’ podría ser tu amigo, tiene en una relación, yo quizás salgo y no sé qué podría pasar, no sé si pasa pero podría ser muy especial”, explicó Trini.

“Jorge, te lo digo con el corazón. Si tu haces una pareja acá, a mí no me serviría mucho. No llegarías ni al segundo mes”, cerró sus palabras la participante.

Cabe recordar que hace solamente un par de capítulos, Jorge Aldoney aprovechó un contacto en vivo con Diana Bolocco para mandarle un saludo a su expareja.

“Le quiero mandar un besito a una persona super especial para mí que está allá afuera, decirle que la quiero mucho, la he extrañado todo los días, sigo enamorado igual que el primer día y espero que nos podamos volver a ver”, dijo emocionado a las cámaras, sorprendiendo a todos.