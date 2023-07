“Que lindo tu hijito”: los desubicados comentarios que le dejaron a recordada Pops al presentar a su pareja

La recordada Pops de Porto Seguro, Paloma Fiuza, presentó a su nuevo novio, desatando la locura en redes sociales. Impactó por la apariencia del sujeto y también por la edad.

“Haberte encontrado en este momento ha sido Perfecto 🫶Solo nosotros sabemos cuánto nos divertimos y las cosas que pasamos juntos.Todos opinaran pero esta AVENTURA q estoy viviendo me encanta”, escribió en el post donde aparecen juntos en varias imágenes.

“Amiga préstame un ratito a tu Ken para hacer la sesión de Barbie 💕💓”, le escribió una amiga. “Me estoy muriendo de ternura? Me estoy muriendo de ternura!🥹 Dos personas increíbles que se hacen muy felices! Disfrútense sin detenerse en el qué dirán… Los quiero!!!”, otra...

Pero no faltaron los criticones. “Él tiene 29 años, mientras que ella tiene 39″, “Parece tu hermano pequeño”, “Que lindo tu hijito”, “Parece tu hijito menor”, “Ya no estás para perder el tiempo”, “tu hijito es bien guapo”, “¿Tu nieto?” y “Abuelita dime tú”, “eso no es amor, eso es conveniencia”, “Paloma, es tu nieto”, le escribieron muchos.