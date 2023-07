¡Qué romántico!: La singular forma en la que Ryan Gosling “posó” con Eva Mendes en el estreno de ‘Barbie’

La ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, se vistió de rosa este fin de semana cuando por la premier de la película Barbie, que es protagonizada por Margot Robbie, quien se convirtió en la icónica muñeca para la live action de Greta Gerwig, y por Ryan Gosling, que personifica a Ken, el compañero de Barbie. La gala fue un gran espectáculo en el que la actriz dejó el rosado para vestir un ceñido vestido negro de los años 60, mientras que él sí se dejó seducir por el tono característico del popular juguete.

Al evento asistieron grandes personalidades del espectáculo como: Karol G, Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj, América Ferrera, Issa Rae, Kate McKinnon y más que presumieron sus outfit durante la particular gala. Gosling llegó con un traje de Gucci rosado salmón, que combinaba perfectamente con una camisa en un tono más claro, mientras que sus zapatos fueron unos mocasines en rosado pastel.

Por supuesto, como era de esperarse, él acudiría solo, sin su esposa la actriz Eva Mendes, a la premier, ya que esto es un código que la pareja adoptó. Ellos tienen 12 años juntos y son padres de Esmeralda, de 7 años y Amanda, de 5. Su amor inició cuando grabaron la película The Place Beyond the Pines (Cruces de camino) en 2011. A inicios de año, unos fanáticos le preguntaron a la actriz que si acompañaría a su esposo al estreno de “Barbie”, pero ella muy cortés les respondió:

Te puede interesar: Eva Mendes presume su amor por Ryan Gosling: así es su discreta historia juntos

“No hacemos esas cosas juntos. Al igual que estas fotos que he estado publicando, solo me siento cómoda publicándolas porque ya estaban disponibles. Por ‘no cómodo’ me refiero a exponer nuestra vida privada que tanto valoramos. Aunque todavía me muero por hacer otra película con él. (...) Solo estuvimos juntos en la alfombra roja una vez cuando promocionamos esta película (Cruce de caminos)”, escribió la artista en abril de este año.

El romántico detalle para Eva

Sin embargo, este domingo 9 de julio, Ryan no dudó en darle el lugar que se merece Eva respectando sus acuerdos. El actor optó por llevar un collar con un dije con la letra “E”, de Eva Mendes, en la tipografía de “Barbie”, un detalle que muchos pasaron por alto. Además, expresó que ella es una madre grandiosa.

Gosling aceptó el papel de Ken gracias a sus hijas, quienes lo inspiraron durante las grabaciones. Para E News, afirmó: “Jugamos a las Barbies. Fue asombroso porque cuando este guion llegó a mi vida, cuando aterrizó de donde sea que viniera, fue justo en ese momento cuando mis hijas estaban realmente metidas en él. Así que todas las observaciones que hacen sobre la vida de Barbie y cómo se integran en tu vida, es tan increíble”.