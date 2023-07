Remezón en “Gran Hermano”: Lucas Crespo renuncia al reality y avisan que tendrá reemplazo

“Me gustaría hacer la retirada voluntaria” De esta forma, Lucas Crespo confirmó frente al Gran Hermano la determinación de renunciar al reality de Chilevisión.

El participante dio a conocer su decisión durante las últimas horas de este lunes, en la sala de confesiones de la Casa Estudio.

“No es broma, es totalmente real”, aseguró Diana Bolocco en la gala del estelar de CHV, avisando que, tras su partida, llegará un nuevo integrante, según recoge La Cuarta.

Sin embargo, más tarde la conductora aclaró que Lucas contará con 24 horas para ratificar su decisión, por lo que este martes se conocerá si su renuncia fue defintiva.

Motivos de la renuncia

Sobre los motivos, el “cuicazo” argumentó que “una persona que está acostumbrada a tener el control de todo en su vida. Y creo que claramente en este lugar no se puede”.

“Me vi expuesto a situaciones en las que me vi vulnerable. Comportarme a veces de una forma en la que no me reconozco, a veces no me siento yo, en actitudes que tengo. Hoy día exploté, me puse a llorar frente a toda la casa y eso me puso en una situación muy incómoda”, explicó.

Asimismo, hizo mención a la pelea que sostuvo con Francisca, quien fuera su pareja al interior del reality. “Me mandó al carajo”, se lamentó.