Ricky Martin se va a disfrutar con sus gemelos tras separación de Jwan Yosef

Luego de que se confirmara públicamente que se encuentra en un proceso de divorcio, el cantante puertorriqueño Ricky Martin se dejó ver nuevamente en sus redes sociales disfrutando junto a sus dos hijos mayores.

Martin se encuentra en Mónaco como parte de la gira de conciertos que está llevando a cabo. Sin embargo, sacó un tiempo antes del espectáculo para disfrutar del mar junto a sus hijos.

“Compartiendo con los gemelos, antes del show de esta noche”, escribió Martin junto al video.

En el día de ayer, medios de entretenimiento revelaron que según fuentes la pareja tenía una relación abierta, lo que pudo haber traído problemas al matrimonio.

La semana pasada, el cantante boricua Ricky Martin dio a conocer que se divorcia del artista sirio Jwan Yosef luego de seis años de matrimonio.

En entrevista con la revista People, la pareja sostuvo que: “Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años. Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”.

“Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos”, escribió la pareja en una publicación de Instagram, compartida en español en el perfil de Martin y en inglés en el de Yosef.

“Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”, agregaron. “Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas”.

The Associated Press contactó al equipo de publicistas de Martin, quienes confirmaron la veracidad de la publicación. No se proporcionaron otros detalles.

Martin, de 51 años, y Yosef, de 38, se casaron a fines de 2017. Para entonces Martin ya era padre de los mellizos Matteo y Valentino, quienes cumplirán 15 años en agosto y a quienes tuvo por gestación su subrogada. Con Yosef se convirtió en padre de Lucía, de cuatro años, y Renn, de tres, también por subrogación.

Martin, intérprete de éxitos como “Livin’ la Vida Loca”, “La copa de la vida” y “Vente pa’ ca” ha sido galardonado con dos Grammy y cuatro Latin Grammy. Yosef es un artista plástico sueco de origen sirio.