‘Sound of Freedom’: La historia real de Tim Ballard, el hombre que luchó por el tráfico de niños

En medio del escándalo que ha generado la cinta ‘Sound of Freedom’, luego que su productor Eduardo Verástegui denunciara los problemas que tuvo para poder distribuirla en Latinoamerica y en distintas plataformas de streaming como Netflix y Disnet, son muchos los que se han interesado en conocer la realidad de la trama que expone a trata de niños.

‘Sonido de la libertad’ como es su traducción en español, logró llegar a los cines de Estados Unidos el pasado 4 de julio y se ha convertido en todo un éxito, gracias al apoyo de celebridades como Mel Gibson, quienes han apadrinado el filme debido a su fuerte mensaje contra el tráfico de niños. Especialmente, porque la trama sigue un caso de la vida real.

La trama cuenta lo que vivió el exagente de los Estados Unidos, Tim Ballard en medio de su trabajo para desarmar a estas bandas delictivas que capturas niños a lo largo y ancho del mundo.

La historia real de ‘Sound of Freedom’

Tanto en la película, como en la vida real Tim Ballard, quien es interpretado por Jim Caviezel, es un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), la cual forma parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Durante muchos años trabajó buscando a sospechosos de consumir material de explotación infantil como contenido pornográfico.

“Pasé 12 años como agente especial, operador encubierto, para el Departamento de Seguridad Nacional. trabajando en delitos contra niños, tráfico de niños, y fue una especie de evolución, los primeros años fue en su mayoría solo usuario final, coleccionista, casos de personas que poseen, distribuyen material de explotación infantil”, dijo Ballard en una entrevista con The Daily Signal.

En medio de sus capturas, se cuestionaba el no capturar directamente a la fuente del abuso, la cual se trataba de una red de tráfico internacional que estaba fuera de su jurisdicción.

“Siempre me preguntaba: ‘¿Dónde están los niños?’ Veo estos videos, me rompe el corazón, tengo que describirlos (en los informes). Hay una escena en la película que me rompe el corazón donde Jim (Caviezel) llora mientras tiene que describir estas horribles escenas de sexo de niños, y cuando digo niños, me refiero a la edad promedio, siete, seis, cinco”, agregó.

Te recomendamos: Series coreanas en Netflix que debes ver este fin de semana antes de que las quiten

Luego que la jurisdicción cambiara en 2006, los agentes pudieron perseguir a ciudadanos estadounidenses por cometer delitos de esta naturaleza fuera del territorio.

“Por primera vez, los agentes estadounidenses podían ir al extranjero y enjuiciar a los estadounidenses por tener relaciones sexuales con niños en el extranjero, y enjuiciarlos como si hubieran cometido el delito en suelo estadounidense. Eso abrió mis horizontes y comencé a encontrar a los niños”, explicó.

Tim Ballard renunció a su trabajo

Aunque los agentes estaban cerca de salvar a cientos de niños, debían retirarse si no lograban encontrar a los involucrados, lo que le generó frustración al punto de renunciar a su trabajo para hacerlo por su cuenta para dedicarse a ello por su cuenta.

“Ambos fueron casos importantes, se habría producido un golpe significativo contra los traficantes de personas... Ahí estoy, pensando: ‘Me están pidiendo que vuelva a casa una vez más, y no lo voy a hacer. Yo’ Voy a quedarme, y eso significa que tengo que renunciar a mi trabajo”, contó.

Sin embargo, Tim tenía obligaciones con su familia y aunque en la cinta se muestra que contó con el apoyo de su esposa, era él quien no estaba totalmente decidido y esperaba que ella lo frenara.

“Llamé a mi esposa con la esperanza de que me dijera: ‘Lleva tu trasero a casa, ¿estás bromeando? Tenemos seis niños que alimentar’. Y quiero que ella diga (eso), porque estaba siendo un cobarde, pero sabía que era lo correcto, y no lo hizo, no lo hizo, no leyó mi guión, y dijo: ' Por supuesto que te vas a quedar. No dejaré que pongas en peligro mi salvación (divina) al no hacer esto’. Y me rompe el corazón porque no solo está perdiendo nuestros ingresos, sino que posiblemente, hay una muy buena posibilidad, tal vez 50-50, de que me perderá”, contó .

Tim decide ir detrás de Katy-Gisselle, la mujer que secuestró a Miguel y Rocío. Finalmente logra salvarle la vida a 54 niños, pero no sin antes tener que enfrentar a la mafia.