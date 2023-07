Tenso momento en “Gran Hermano”: Trinidad estalló en lágrimas tras enfrentamiento con Viviana

Durante esta tarde, se desató una intensa confrontación en la casa de “Gran Hermano” Chile, dejando a Trinidad Cerda sumida en lágrimas tras un acalorado enfrentamiento con Viviana Acevedo y Maite Phillips. La tensión y las emociones alcanzaron su punto álgido mientras se desarrollaba el desafío semanal.

El desafío en cuestión consistía en ducharse en parejas, con el objetivo de mantener la higiene personal y los recursos de la casa. Mientras se explicaban las reglas del desafío, Trinidad Cerda decidió detener abruptamente a Viviana Acevedo y Maite Phillips, acusándolas de burlarse de ella en el programa.

Aunque la pelea no fue transmitida debido a la censura impuesta por PlutoTV, el ambiente cargado de tensión fue palpable para los espectadores. Viviana expresó su confusión y descontento, afirmando que Trinidad Cerda la había acusado de burlarse de ella en complicidad con Maite.

“No entiendo nada”, gritó la deportista. “Dice que me estaba burlando de ella acá cuando estaba con la Maite, que la miré y me puse a burlarme. Yo le dije ‘Si tu piensas eso, estás súper mal’, porque yo en ningún momento he estado hablando de ella”, se defendió Vivi.

Posteriormente, Trinidad Cerda se retiró a su habitación y compartió con sus amigos de “Gran Hermano” Chile lo sucedido, revelando sus sentimientos y frustraciones.

“Es como una acumulación de cosas, ayer cuando llegó el Bigotito no podíamos tocarlo porque las dos se fueron a gritar ‘Que no pueden, que no avances’ y siempre apuntando con el dedo, gritándote. Y ahora burlándose de mí, ya pasó una vez que se burlaron de mí anteriormente”, señaló a sus amigos del encierro.

Ante esto, sus amigos, Constanza y Francisco le aconsejaron que sea “más perra”, aludiendo al carácter dócil de la participante.

