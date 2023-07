“¿Tú sentiste alguna vez que Jorge Valdivia te joteó?”: Sabrina Sosa contesta franca pregunta

Las infidelidades de Jorge Valdivia siguen siendo noticia. Daniela Aránguiz por ejemplo, ha ido dando los nombres de las cinco mujeres que supuestamente estaban con su marido al mismo tiempo que estaba con la diputada Maite Orsini. Y en ese contexto, en el programa “Sígueme y te Sigo”, le preguntaron a la panelista Sabrina Sosa, si en algún momento su excuñado Jorge Valdivia, la “había joteado”.

“¿Tú sentiste alguna vez que Jorge Valdivia te joteó?”, le preguntó su compañero Andrés Baile.

“No, nunca. Yo, sabiendo que ellos tenían historias con otras mujeres, siempre mantuve muy al límite el respeto”, dijo la modelo.

En ese momento agregó que “nunca tuve su teléfono, nunca lo seguí en una red social, nada que se pudiera prestar para un mal entendido. Porque sabía lo delicado que era el matrimonio de ellos, como la cantidad de chicas que iban apareciendo en la historia. Siempre me mantuve muy al margen para que no hubiera jamás un malentendido”.

La acusación de Aránguiz

Por otro lado, Sosa también se refirió a las acusaciones que hiciera Daniela Aránguiz contra Claudio Valdivia, su expareja y padre de su hijo.

“Supiera que toda la vida se me tiró Claudio Valdivia”, dijo Aránguiz. La trasandina se mostró sumamente sorprendida con las palabras de la ex chica Mekano, pero señaló que no es primera vez que Aránguiz hace algo así.

“Hace años, cuando nació Gaspi (su hijo con Claudio), ella dijo que iba a tirar una bomba antes de irse de viaje y tuvimos un problema”, rememoró la tarde de este lunes en el programa “Sígueme y te sigo”.

“Ella contó en televisión que yo no dejaba a los primos (Valdivia) ver a mi hijo, y yo no entendía por qué dijo eso, si nunca me llamó ni me escribió. Mi hijo era prematuro, así que tampoco habrían podido ir a verlo”, aclaró la modelo.