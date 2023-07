5 aspectos que demuestran que Shakira ya se liberó del “patético narcisista” de Piqué

Una vez más Shakira se destaca no solo en la palestra musical, sino en la moda y hasta en su vida personal.

Y es que la cantante de 46 años se ve cada vez más regia, segura de sí y dispuesta a brillar siempre. Y todo ello lo ha logrado luego de que el desamor llegó a su puerta y Piqué le demostró que no la valoró durante los más de 12 años que estuvieron juntos, pero infelices.

Shakira / Gerard Piqué Instagram: @shakira

Tanto, que durante ese tiempo la colombiana no marcó la pauta con su carrera musical, estaba perdida, poco se sabía de ella, ya que estaba concentrada en su familia y en especial en el “narcisista” que acabó con su felicidad tras múltiples infidelidades, así como situaciones en las que dejó ver que la barranquillera no era su prioridad.

Razones por las que Shakira se quitó el “yugo” de Piqué

Por eso, ahora que Shakira está soltera y se libró del “narcisista” de Piqué no hay quien no la halague, pues más allá de haberse quitado de encima esa “sombra negra” o “saco de sal”, como han catalogado al deportista, ella muestra otra actitud, otra cara y muchas razones para verse bella y sonriente, pero también destaca porque:

1. Shakira asiste ahora a todos los eventos sociales

Cuando la cantante mantuvo su relación con el exjugador del Barcelona era casi imposible verla presente en el alguna ceremonia de premios en los que incluso era ganadora, tampoco iba a las premier de películas, ni mucho menos a las semanas de la moda. Pero ahora que tiene tiempo libre y no debe complacer a ningún hombre no solo asiste, sino que destaca con su impactante presencia, tal como sucedió en la Semana de la Moda en París donde lució la gabardina con el No en relieve.

Shakira luciendo un atuendo de Viktor and Rolf

2. Luce atuendos más chic y sexys

La barranquillera no duda en mostrar sus escultural cuerpo, así como looks un poco más sofisticados, de marca y que la hacen ver muy seductora.

3. Sonríe más

Cuando Shakira estaba con Piqué pocas veces se le veía mostrar una amplia sonrisa. Mientras que ahora está más tranquila, plena y dispuesta incluso a cautivar con su alegría y espontaneidad que era coartada siempre por su ex y por su exsuegra.

Shakira Pietro S. D'Aprano / Getty Images for Fendi (Pietro S. D'Aprano/Getty Images for Fendi)

4. No duda en mostrar sus pretendientes

Ahora ella sí está dispuesta a dejar ver cómo le llueven las invitaciones de galanes como Lewis Hamilton quien no duda en invitarla a las citas más románticas y a aquellas que son vitales para su carrera.

5. Está más creativa que nunca

En lo musical, Shakira ha explorado en diferentes géneros, ámbitos y sigue redescubriéndose para así impactar a su audiencia con sus canciones que se vuelven himnos entre sus fans.