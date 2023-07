Britney Spears se prepara para lanzar sus memorias: Conoce la portada y el nombre del libro

La ‘princesa del pop’, Britney Spears, aprovechará el ‘renacer’ legal que tiene para ofrecer a sus fans una mirada íntima de su vida de los últimos años, al publicar próximamente sus memorias llamadas ‘The Woman In Me’.

En sus redes sociales, la cantante estadounidense informó a sus fans que desde el 24 de octubre lanzará por Gallery Books su libro autobiográfico.

La casa editorial describe el libro de la siguiente manera: “En junio de 2021, todo el mundo estaba escuchando mientras Britney Spears hablaba en audiencia pública. El impacto de compartir su voz, su verdad, fue innegable, y cambió el curso de su vida y la vida de muchos otros. The Woman in Me revela por primera vez su increíble viaje y la fuerza en el núcleo de una de las mejores intérpretes de la historia de la música pop. Escrito con notable franqueza y humor, el innovador libro de Spears ilumina el poder perdurable de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos, por fin”.

Caso de Tutela de Britney Spears

El caso de tutela de Britney Spears, ha sido un tema de gran interés y controversia en los últimos años en el mundo del espectáculo.

La reconocida cantante y celebridad estuvo bajo tutela legal desde 2008, luego de enfrentar una serie de problemas personales y de salud mental.

En 2007, Britney Spears atravesó un periodo de turbulencia en su vida personal que incluyó episodios públicos de comportamiento errático. Como resultado, su padre, Jamie Spears, solicitó una tutela legal sobre ella en 2008. La tutela, también conocida como “conservatorship” en inglés, es un arreglo legal en el que una persona es puesta bajo la custodia y control de otra persona debido a su incapacidad para tomar decisiones importantes por sí misma.

Bajo la tutela, el padre de Britney Spears y un abogado designado tenían autoridad sobre varios aspectos de su vida, incluyendo sus finanzas, carrera profesional y decisiones personales. Esto significaba que Britney no tenía el control total de su vida y sus activos, generando una creciente preocupación entre sus seguidores y la opinión pública.

En 2021, Britney hizo una declaración en una audiencia judicial en la que expresó su deseo de terminar la tutela y detalló las restricciones y abusos que, según ella, había sufrido bajo este acuerdo legal.

Su testimonio generó un movimiento de apoyo conocido como el movimiento #FreeBritney, en el que sus seguidores y activistas exigieron el fin de la tutela y expresaron su preocupación por los posibles abusos de sus derechos.

A raíz de su testimonio, hubo avances significativos en el caso. En junio de 2021, un juez permitió a Britney seleccionar su propio abogado, lo que anteriormente no había sido posible debido a la tutela.

Finalmente, el 30 de septiembre del 2021, la cantante estadounidense consiguió su libertad tras 13 años sometida a la férrea legal ejercida por su padre.