Diana Bolocco recordó la vez que salió en defensa de su hermana Cecilia: “Uno tiene que alzar la voz cuando es algo muy injusto”

La dupla de hermanas más reconocida de nuestro país, Cecilia y Diana Bolocco, quienes siempre han mantenido una unida relación. En una nueva entrevista de la animadora de “Gran Hermano” para la revista “¡Hola! Argentina”, fue consultada por la exMiss Universo, quien es reconocida en el país vecino por ser la exesposa del difunto expresidente Carlos Ménem.

De acuerdo a lo consignado por Página 7, le preguntaron al rostro de Chilevisión sobre el supuesto “rol de vocera” que consideran que tiene sobre su hermana. Sin embargo, Diana no estaba de acuerdo con este papel que le asignaron. “Nunca he pretendido ser la vocera, ni mucho menos”, partió.

“Me carga hablar por ella y jamás he respondido una pregunta por ella. Pero si te estás refiriendo a una vez en particular, cuando se le cuestionó su rol de madre desde Argentina, yo me sentí en la necesidad de salir a respaldarla públicamente. Creo que uno tiene que alzar la voz cuando es algo muy injusto. Me parece que hay cosas que son inaceptables”, agregó la animadora.

Sobre cuál evento es el que más le ha dolido a Diana Bolocco con respecto al revuelo mediático de su hermana, ella respondió que “me han dolido muchas cosas, pero ahí sí sentí la necesidad visceral de salir a respaldarla. Porque claro, ella no iba a salir a responder… como no lo ha hecho nunca. Espero no tener que volver a hacerlo más”, señaló Diana.