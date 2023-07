“¿Está embarazada?”: Angie Jibaja hace dudar a sus fans con llamativa fotografía

La actriz peruana Angie Jibaja dejó a todos preocupados en sus redes sociales por una foto donde sus seguidores elucubraron un embarazo. De hecho, lo último que supimos de la ex chica reality de “Pareja Perfecta” y “Doble Tentación” fue por su internación en una clínica de adicciones en Chile.

Recordemos que la modelo peruana cobró fama en nuestro país cuando protagonizó la película “El rey de los huevones”, donde se convirtió en un ícono sexy.

Sin embargo, ahora, Angie Jibaja volvió a convertirse en tendencia por una imagen que subió a su Instagram, donde presume de más de 100 mil seguidores.

En la foto se ve a la actriz junto a un sujeto, pero los cibernautas repararon en el tamaño de su barriga, lo que llevó a dudas.

“Tanto tiempo, nos cruzamos otras vez @yosoypelaez lindo verte!.. (Reencuentro con un ex compañero de trabajo de la película ‘Mañana te cuento’)”, narró la actriz.

Los usuarios llenaron de preguntas y teorías sobre la barriga de Angie Jibaja, quien si de verdad está esperando guagua tal vez se embarazó en Chile.

“¿Y la pancita?”, “Está embarazada”, “de verdad tienes guatita?”, “Bebé en camino”, “Te ves hermosa”, le escribieron algunos, mientras que otros le postearon “Siempre regia”, “Siempre fuerte”, “Linda Angie como siempre”, “Mi china hermosa”, “Estás guapísima” y “Eres la Ave Fénix”.

Al internarse en nuestro país por sus adicciones, la guapa peruana contó que “Amores. Como les mostré en tv mis pruebas toxicológicas dieron negativo. Ahora, estando en Chile seguiré con mi tratamiento psicológico aquí. No me rindo, y no me rendiré NUNCA por mí y por mis hijos”.

