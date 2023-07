“Fuerte como su mamá”: Lucerito se fracturó el pie en estreno de obra de teatro pero lo enfrentó como guerrera

Por mucho tiempo la hija de Lucero y Mijares, Lucerito, se estuvo preparando para el gran estreno de la obra que protagoniza, “El Mago” (The Wiz).

Tanto la joven como la famosa cantante se han mostrado felices y orgullosas, y no podían esperar a mostrar la obra en la que Lucerito ha trabajado durante meses con mucho esfuerzo.

Sin embargo, todo puede pasar y pasó, y es qu e justo antes del gran estreno de la obra, la joven de 18 años se fracturó el tobillo y sintió que su mundo se venía abajo.

Te recomendamos: ¿Lucero Mijares no convence? el detalle por el que están siendo criticada (y no es su look)

Lucerito Mijares se fracturó el tobillo antes del estreno de su obra de teatro y así lo enfrentó

La propia Lucerito Mijares contó que todo ocurrió minutos antes del estreno, cuando simplemente iba bajando unas escaleras y sintió que algo sonó.

“Fue tropiezo, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie se me fue de lado escuché un crack y dije ya valió, me dolía mucho no lo podía apoyar bien” , detalló la propia joven en rueda de prensa.

Sin embargo, Lucerito tiene el mejor ejemplo en sus padres de responsabilidad e hizo la obra aún con el pie fracturado, sorprendiendo a todos.

La joven usó una especie de aparato para apoyar la pierna donde tenía un yeso, y así salió al escenario, con el vestuario y el maquillaje, y toda la actitud de seguir adelante, haciendo un trabajo impecable y encantando con su voz.

Su talento es tal que nadie se fijó en su pie fracturado, todos estaban enamorados de su voz y al final fue ovacionada de pie no solo por su talento, sino por su entrega y compromiso.

Te recomendamos: “¡Es tu clon!”: las fotos de la niñez de Lucero que prueban el gran parecido con su hija

“Eso habla de su gran profesionalismo y venga muchas felicidades ❤️”, “wow lo hizo espectacular y fracturada es increíble”, “Muestra su gran profesionalismo 🫶🏻. Te irá bien”, “se nota los padres que tiene y la educación que le han dado”, “wow de verdad que es admirable, no me imagino lo mal que se sentiría y aún así actuó”, y “sus padres la han enseñado bien”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Al final de la obra, Lucerito salió al escenario con sus padres donde habló de cómo se sentía y que decidió seguir adelante, aunque tenía dolor, lo que hizo sentir a Lucero y Mijares muy orgullosos.