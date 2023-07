“Ganaría como mejor actriz”: Amigo de Alessia puso fin a su amistad tras polémico comentario sobre “cuicos” en “Gran Hermano”

A través de una transmisión en TikTok, Tomás Celis, creador de contenido en la popular plataforma, expresó su descontento con las declaraciones de Alessia Traverso, concursante de “Gran Hermano” y ex participante de “The Voice Chile”. El joven afirmó que las palabras emitidas por su ahora, ex amiga, acerca de sus “amigos cuicos” acabaron con su amistad de manera definitiva.

Durante la emisión de Pluto TV, las redes sociales destacaron una curiosa conversación que mantuvo Traverso, con su pareja de encierro, Bambino, quien le consultaba por sus amigos del exterior.

“¿Los amigos que tenis son muy cuicos? ¿Se mantienen solos o ocupan el auto del papá? ¿Se compraron el departamento solos o viven con los papás?... Por último, ‘mantiénete’ solo si eris cuico así”, le señaló Bambino. Ante esto, Alessia no hizo más que darle la razón, afirmando que “son mantenidos, totalmente”.

Sus palabras tuvieron consecuencias inmediatas en el exterior, ocasionando el enojo y decepción de Tomás, quien realizó una transmisión en Tiktok para expresar su descontento. Comenzando el live con fuerza, Celis afirmó: “Si estuvieran midiendo los Oscar, ganaría como mejor actriz”.

“Sabes qué, sinceramente, yo he sido muy buen amigo. Yo me quedo con eso. He sido muy buen amigo”, expresó con indignación.

“Era su amigo, ya no. Porque esa h… no se hace”, sentenció. “Yo acá afuera la he defendido por cielo, mar y tierra con toda la gente que se ha acercado a hablar pestes de ella”, lanzó.

Celis lamentó los comentarios de su ex amiga y dejó en claro que no podía mantener una amistad con alguien que expresaba ese tipo de opiniones. “He sido muy buen amigo aquí afuera como para decir que...”, dando a entender que su amistad había llegado a su fin.

Revisa sus dichos a continuación: