“Hay que tener buena pinta”: Don Francisco reveló por qué nunca animó el Festival de Viña

Esta semana nos enteramos que el cierre de la próxima Teletón yaa no se hará como todos los años en el Estadio Nacional, sino que se trasladará hacia la Quinta Vergara.

Por lo mismo, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, explicó los motivos y reveló una impactante información.

De hecho, en conversación con “Una Nueva Mañana de Cooperativa”, el conocido animador explicó que se inclinaron por el recinto viñamarino porque “tiene las instalaciones pertinentes para el montaje y tiene el respaldo internacional”.

¿Por qué la Teletón se va a Viña?

“En los últimos años hemos estado muy interesados en salir de Santiago y llegar a regiones y con esto lo podemos cumplir, porque la Quinta Vergara tiene una serie de elementos a favor. Además tuvimos una excelente recepción de la alcadesa Macarena Ripamont”, aseguró el comunicador.

Recordemos que la campaña solidaria que se llevará a cabo el 10 y 11 de noviembre, no se podrá realizar en el Estadio Nacional debido a los Juegos Panamericanos y los Juegos Panaparamericanos de Santiago.

[ LEE TAMBIÉN: Primera vez en su historia: confirman que el cierre de la Teletón 2023 se trasladará a la Quinta Vergara ]

Coqueteando con el “Monstruo”

A pesar de su larguísima trayectoria, esta sería la primera vez que Kreutzberger se presentaría sobre la Quinta Vergara, al respecto reveló que le ofrecieron en su momento animar el Festival de Viña, pero rechazó la propuesta.

“No soy el prototipo de un animador para la Quinta Vergara, hay condiciones que yo no tengo. Hay que tener buena pinta y una serie de características y a mí me parece que no las tenía”, expresó.

“Alguna vez me dijeron y yo ya estaba trabajando en Estados Unidos y yo pensaba que había personas mejor calificadas”, confesó Don Francisco, agregando que “La fecha la ocupábamos para hacer la ‘Cámara viajera’, no estábamos nunca en Chile para el Festival de Viña”.