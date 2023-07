“He quedado como un pelotudo”: Pedro Carcuro explicó su comentado lapsus en “24 Horas”

Pedro Carcuro se tomó unos minutos para aclarar el extraño lapsus que vivió mientras se encontraba en la edición central de “24 Horas”, en donde llamó la atención de los televidentes tras quedarse pegado por algunos segundos.

En una conversación con Las Últimas Noticias, el periodista expresó: “Mira, lo que pasó fue una tontera y te lo voy a contar”.

“Ayer estábamos en un estudio de emergencia porque entró a restauración el que ocupamos habitualmente. No teníamos monitor, hubo una descoordinación con la dirección y en ese momento yo no sabía que estábamos al aire. Y me quedé callado justamente por eso”, explicó.

“Pensé que estábamos preparando el cómo íbamos a partir, si íbamos a hacer algún cambio (...) Y se produjo esta situación y he quedado como un pelotudo”, agregó Pedro.

Asimismo, descartó una de las teorías que expusieron en redes sociales sobre que le estuvieran hablando por el sonopronter, de hecho, aseguró que no le habían avisado que estaban al aire. “Pensé que era parte de un ensayo”, confesó.

Finalmente, Pedro Carcuro también afirmó que no se debe a ningún problema de salud, pues incluso algunos de sus cercanos lo llamaron para saber si estaba bien.

“Son gajes del oficio. De verdad que no fue culpa mía. Fue una desincronización. Son cosas que pasan”, insistió el comunicador deportivo.