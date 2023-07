“Interrumpe y no deja terminar las ideas”: Yasmín Valdés criticó duramente la participación de Fran García-Huidobro en “Gran Hermano”

Yasmín Valdés estuvo como invitada en el último capítulo de “Zona de Estrellas”, en donde arremetió sin filtro en contra Francisca García-Huidobro y su rol como panelista en “Gran Hermano”.

En primera instancia, la exchica reality se refirió a Nicolás Quesille, su ex marido y padre de sus hijos: “Lo he visto súper desenvuelto. A ratos le cuesta un poco hablar, porque le dan la pasada, pero la Fran está “pam”… ¡Oh!, qué agotadora esa señora. Interrumpe, interrumpe y no deja terminar las ideas”, declaró la actriz, según consignó TiempoX.

“¿Te cae mal Fran García-Huidobro?”, le consultó Adriana Barrientos.

“No, no es que me caiga mal, pero encuentro demasiado egocéntrico el personaje, a veces un poco violento también. Se ha mandado unas declaraciones bien feas, a una chica le dijo que era una rata asquerosa”, ejemplificó.

La Fran es “poco profesional”

Posteriormente, ex “Yayita” recordó su pasó por “Aquí se baila”, en donde la ‘Dama de hierro’ fue parte del jurado mientras ella era participante.

“Yo estuve con ella en el programa del baile, en Canal 13 y un día... ¡Se manda un comentario! Porque no se prepara para los programas, que es lo mínimo que debes hacer, en un programa de baile en este caso, que es hablar con la terminología de la danza, aunque no seas maestra ni bailarín”, comentó Yasmín.

“Sus palabras son como muy soeces, muy gruesas, es muy poco delicada, poco profesional para mí. En el baile dijo un día “me encanta esa pareja, mira cómo abrían las patas”. Y así... Eso se llama spagat. La encuentro demasiado grotesca a veces, muy agresiva, en ese programa encontré que estaba demás, o sea, no sabe nada de danza”, aseguró en el programa de Zona Latina.

“Y en ‘Gran Hermano’ quizás puede estar más informada, quizás está viendo la plataforma, pero tenemos a una Fran que no deja a los compañeros hablar y eso a mí me molesta”, atacó nuevamente.

Finalmente, le aconsejó que “si estamos en un programa tenemos que respetarnos y escucharnos. A Nicolás Quesille le dan el micrófono y él se explaya, porque tiene un vocabulario increíble, pero habla la Fran y “pam”. Entonces a mí me desagrada ver eso”, remató Yasmín Valdés.