José Miguel Viñuela quedó perplejo después de que Jordi Castell se fue de tarro sobre dato íntimo

El animador José Miguel Viñuela fue puesto en aprietos después de que Jordi Castell revelara un aspecto de su intimidad, un dato impreciso que habrían conversado años atrás, en el último capítulo de “Tal Cual”.

Esto partió después de que el fotógrafo habló sobre un medicamento que utiliza para evitar la caída del pelo, finasteride, que tendría algunos efectos secundarios, según Jordi.

“Tú me contaste que no se te paraba con el finasteride”, le dijo Castell a Viñuela, quien quedó perplejo ante la revelación de esta información sobre su vida personal, incluso miró a la cámara tras el sorprendente e inesperado comentario de Jordi Castell.

“¿Yo te dije eso?”

Por su parte, Raquel Argandoña irrumpió en carcajadas. “¿Yo te dije eso?”, preguntó el animador, y el panelista le respondió que fue hace años atrás. “¿Todo lo que uno habla en un camarín tiene que salir al aire?”, reclamó Viñuela.

El fotógrafo se justificó y señaló que eso fue algo que hablaron en el matinal “Buenos días a todos”, pero el animador le contestó que fue en comerciales. La animadora seguía muerta de la risa con este dato que contó Jordi.

Viñuela desmintió esa información y aclaró qué fue lo que realmente le sucedió: “nunca te dije eso, era que uno pierde un poco la líbido, pierdes el deseo. Lo que no significa que no funcione cuando estás ahí, ese problema no lo he tenido nunca”.

Jordi continuó que tuvo amigos que si tuvieron problemas con sus erecciones, “te agradezco mucho la ayuda”, señaló Viñuela. De igual forma, José Miguel añadió que además en esa época estaba estresado, por lo que se sumó a sus problemas biológicos.