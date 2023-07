La presunta foto de Clara Chía Martí con una mujer que confirmaría que es poliamorosa

Clara Chía Martí, novia de Gerard Piqué sigue dando de qué hablar pese a sus intentos de pasar desapercibida en redes sociales. La joven de 24 años ha quedado expuesta a las criticas y señalamientos desde el día uno que dio a conocer su romance con el exfutbolista, a solo tres meses de conocer su separación con Shakira.

Desde entonces son muchos los que le han reprochado a la empleada de Kosmos, el haberse involucrado con un hombre que aun vivía con la madre de sus hijos.

Aunque sus redes sociales están bloqueadas, se pudo ver como sigue a páginas que apoyan el poliamor, lo que aseguran que generó aun más interés en el catalán. Ahora ha surgido una presunta foto de Clara besando a otra mujer.

La supuesta foto de Clara Chía besando a otra chica

Clara Chía no ha sido la única mujer con la que aseguran que Piqué le fue infiel a la cantante, pues incluso en medio de su noviazgo apareció el nombre de Julia Puig, una abogada de 23 años.

Sin embargo, sería con la misma Julia con quien aseguran que Clara se dio un beso, según una fotografía que se ha viralizado en redes sociales, donde aparece la abogada junto a otra rubia.

Júlia Puig (Instagram: @juuliapuig)

Aunque el rostro no se aprecia, usuarios aseguran que se trata de Clara y afirman que mantiene una relación abierta con Gerard.

Una de las páginas que habla de la no monogamía, la cual sigue la joven es The Poly Spot, donde suben “dibujos que hablan sobre no monogamias”, y han sido a varias de estas publicaciones a las que ella le ha dado likes.

Lo cierto, es que la mujer que aparece junto a la abogada dándose un beso en la boca luce una melena mucho más oscura que la de Clara, por lo que se desconoce si verdaderamente se trata de ella.

Mientras tanto, Chía presume cada tanto su romance con el ex de Shakira, durante sus constantes paseos por Barcelona, donde suelen ser abordados por algunos paparazzis.

Para aclarar un poco del término que le atribuyen a Clara, el poliamor es cuando un grupo de personas mantienen una relación afectiva, íntima, emocional y sexual entre ellas, y lo realizan de manera duradera y simultánea.