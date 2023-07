“Le tiene envidia”, hermana de Yailin la critica y se pone del lado de Anuel: hasta le deseó que la golpee

Luego de las acusaciones de Yailin La Más Viral contra Anuel sobre la violencia física que sufrió durante su embarazo, la hermana de la joven rompió el silencio.

A diferencia de lo que muchos pensarían, la hermana de la dominicana, Kimberly Guillermo, mejor conocida como “Mami Kim”, apoyó a Anuel en esta discusión y se puso de su lado.

“Mami Kim” nunca ha tenido la mejor de las relaciones con su hermana Yailin, y ni en estos momentos donde la joven habló de violencia, se puso de su lado ni la apoyó y por el contrario la atacó y hasta le deseó lo peor.

Pruebas que subió yailin de que fue golpeada por Anuel AA

😱 pic.twitter.com/fbjEwcCgDB — Santiago Herrera (@Santiag63442577) July 7, 2023

Qué dijo la hermana de Yailin sobre los problemas que tiene con Anuel

La hermana de Yailin, “Mami Kim”, defendió a Anuel y condenó tanto a la cantante como a su propia madre.

“ ¿Por qué tú no dices la verdad? (…) Claro: ‘Anuel no está ahí ya, vamos a desbaratarlo, a acabarlo’. Después de que él los hizo gente a todos. A mí no (…) Me tienen llena de odio, están hablando pilas de mentiras y le quieren hacer daño a ese muchacho”, dijo la influencer a través de un live de Instagram.

Y hasta le dijo a su madre que Anuel “lo único que le hizo fue bien a tu hija y a ti misma, porque mucho que gozaste tú con (el dinero) de Anuel. Era tu yerno, aquello, lo otro, ¿y ahora es el peor?”.

Yailín habladora tu hermana te dice la verdad pero toda verdad saldrá a la luz si de verdad Anuel te maltrataba pon tu denuncia lacra pic.twitter.com/yMiuejUqTS — 👹Anuel.🤟👹👹 (@siemprereal07) July 7, 2023

E incluso, le deseó el mal a su hermana. “(Los del) corito de Yailin son una doble cara, espero que cuando Anuel se llene de odio, les de golpes a toditos”, dijo.

“Decidí no ser familia de ustedes y negarlas, porque yo no soy habladora, no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que construyo diario. Lo siento, pero sí yo voy a ser la Judas, la mala, por decir la verdad, lo siento, pero lo voy a hacer, mi amor”.

Esto ha molestado a los fans de la dominicana, quienes aseguran que le tiene envidia. “Es que se le nota la envidia”, “ay ya quisieras tú tener hombres como Yailin que la mantengan”, “cuanto odio con tu propia hermana que horror”, “que mujercita esta”, “pobre Yailin con esas hermanas para que enemigas”, y “mijita mejor métete en tu vida”, fueron algunas de las reacciones.

Esto evidencia que la relación entre Yailin y su hermana va de mal en peor y la cantante solo cuenta con el apoyo de su madre y de Tekashi.