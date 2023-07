Oppenheimer: Matt Damon explica porqué Cillian Murphy no cenaba con los demás actores

Millones de fanáticos del cine y en especial, del director Christopher Nolan, cuentan los días para que por fin llegue el 21 de julio y se pueda dar el estreno de la tan ansiada película “Oppenheimer”, protagonizada por Cillian Murphy, que contará la historia del “Proyecto Manhattan”, equipo que llevó a cabo el desarrollo de la primera bomba atómica de la historia.

Como parte de la gran promoción del pre estreno, se conocieron varios detalles involucrados con la creación de la película y la participación del gran elenco actoral de la historia, característica acostumbrada en cada una de las producciones dirigidas por el cineasta británico de 52 años.

Uno de los detalles que más llamó la atención es la teoría expuesta por Matt Damon con respecto al por qué el protagonista principal de la cinta nunca quiso cenar junto al resto de sus compañeros de escena.

Por qué Cillian Murphy cenaba sólo

Cabe destacar que el film estará basado en los relatos del libro escrito por Kau Bird y Martin J. Sherwin: “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” el cual contará con un imponente elenco aclamado liderado por Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Josh Hartnett y Kenneth Branagh.

En una entrevista a la revista People, Damon explicó lo que cree él, el motivo por el cual el actor de la afamada serie “Peaky Blinders”, no compartió en la mayoría de las veces con el resto del elenco en las cenas.

“Tenía demasiadas cosas en la cabeza. El volumen de lo que tenía que asumir y sobrellevar era monumental. No quería venir a cenar con nosotros porque tenía el cerebro demasiado lleno. No podía. Cuando tienes esos papeles importantes, esa responsabilidad, sientes que es un poco abrumador”, explicó Matt Damon.

Sin duda alguna, esto es otro gran ejemplo de cómo la salud mental se convirtió en un tema de agenda y traspasó el tabú social a raíz del testimonio de distintas figuras del mundo del espectáculo.