Pedro Pascal sigue triunfando en Hollywood: Actor chileno fue nominado a tres Premios Emmys

El actor chileno Pedro Pascal está en su mejor momento de su carrera. Este miércoles se anunciaron los nominados para la nueva entrega de los Premios Emmys de horario prime, en el que el chileno logró no sólo una nominación, sino que tres.

Pascal ganó una nominación a “Mejor Actor en Serie Dramática” por su trabajo en la exitosa producción de HBO, “The Last of Us”. Esta serie inspirado en el afamado videojuego del mismo nombre, narra la historia de una sociedad apocalíptica azotada por una pandemia que convierte a los infectados en zombies, en el cual Joel, interpretado por Pascal, tiene que transportar a la adolescente inmune a través de Estados Unidos.

Por otra parte, el actor logró una nominación a “Mejor Actor Invitado en Serie de Comedia” por su animación del mítico programa estadounidense “Saturday Night Live”, en el cual el presentador del capítulo realiza un monólogo y participa en diversos segmentos de comedia.

Finalmente, Pedro Pascal fue nominado por su labor como narrador del documental “Patagonia: Life on the Edge of the World” (Patagonia: Vida en el fin del mundo). La entrega de premios a la excelencia de la televisión se realizará el próximo 18 de septiembre.