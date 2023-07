“¡Qué dice Chile! Prime”: Se reunirán los desaparecidos exintegrantes de la “Generación 2000″ del “Venga Conmigo”

Esta noche en “¡Qué dice Chile! Prime”, el programa animado por Martín Cárcamo tendrá a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares de los chilenos para ganar un millonario premio que se destinará a una fundación. En esta ocasión los equipos que se enfrentarán estarán compuestos por ex integrantes del programa de Canal 13 “Venga Conmigo”.

Los grupos estarán divididos entre los “Zoolander”, compuestos por los ex modelos del programa Paola Falcone, Bernardo Borgeat, Mariel Aereboe y Omar Costella; y los “Regeneración 2000″, compuestos por los ex “Generación 2000″ Carolina Oliva, Gonzalo Hevia, Francesca Cigna (”Blanquita Nieves”) y Marcela Leighton (“Coty”).

“No nos veíamos hace unos 20 años con los de la ‘Generación 2000′, qué rico es reencontrarse con ellos y verlos bien. Sin duda esto servirá para retomar viejas amistades”, señaló Paola Falcone, quien agradeció estar de vuelta en la televisión con el programa.

“Lo último que hice en TV abierta fue ‘El Tiempo’ en Mega, después vino el estallido, pandemia, y creo que desde entonces la TV ha cambiado mucho. Echo de menos la emoción de la TV abierta, la emoción de pertenecer a un equipo, que te cuida, que te prepara todas las cosas, donde confías, y todo eso yo lo encuentro muy lindo y extraño todo eso”, indicó la exmodelo.

“Coty” de “Generación 2000″

Por su parte, la recordada “Coty” de “Generación 2000″ afirma que guarda grandes recuerdos de sus años trabajando en Canal 13. “Pasamos mucho tiempo de nuestras vidas en el canal y siempre es bueno volver a ver a los compañeros con los que lo pasamos tanto”, partió.

“Recuerdo que llegué el año 94 a los 17 años acompañando a una amiga a un casting y quedé yo, estuve casi 10 años. En esa época no me daba mucho cuenta de la fama de la ‘Generación 2000′, pero es increíble lo que generamos por el lado vintage, hay poleras y tazones con mi cara aludiendo a los 90″, dijo la ex bailarina, quien no descarta volver a los medios de comunicación.

“Yo trabajé siempre en ventas, porque tengo 4 hijos, soy mamá y papá. Pero ahora que ya están grandes voy a pensar en mí, y estoy viendo la posibilidad de hacer un programa de radio. Me encanta la música, estoy pintada para hacer un programa ochentero, me gusta el rock”, agregó.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Tacal, cuya misión es promover la inserción laboral de personas con discapacidad mediante la formación y capacitación, con el fin de contribuir a un cambio cultural, para lograr así una inclusión socio-laboral efectiva.