“¿Sabes cuántas Karen Paola hay afuera?”: Karen Bejarano recordó el lado triste de Mekano

La cantante Karen Bejarano recordó sus días tristes en el alegre programa juvenil Mekano, confesando que muchas veces la pasaron a llevar y la ningunearon cuando quiso pedir aumento de sueldo, debido al rotundo éxito que tenía el ex programa de Mega.

Así lo contó en el podcast “Tanto daño”, en conversación la comediante Catalín, quien estrenó la semana pasada su primera temporada en Emisor Podcasting, la plataforma de podcasts de RDF Media.

“Cuando iba a pedir un aumento de sueldo me decían ‘¿Sabes cuántas Karen Paola hay afuera? Todas ellas quieren hacer lo mismo que tú y podrían hacerlo gratis’”, recordó la ex participante de “El Discípulo del Chef”.

Karen Bejarano recordó su paso por Mekano

“Yo era un peón dirigido, yo era una persona más chiquitita igual, mucho más chica, entonces no sabía poner límites… Me pasaron a llevar muchísimas veces y empecé a perder mi fuerza, el poder de la mente que yo tenía”, lamentó respecto a su paso por Mekano en la década del 2000.

“Empecé a escuchar todo lo que decía el mundo externo, todo lo que yo creía de mí lo extrapolé a lo que decía el resto. Empecé a creer lo que el resto decía de mí, no lo que yo creía de mí”, contó, señalando que todo esto afectó su autoestima.

Sin embargo, todas esas experiencias forjaron su personalidad la cual se refleja en sus empoderadas nuevas canciones, contó.

“Hay canciones en las que puedo hablar de mi empoderamiento, de lo bacán que me siento, yo puedo con todo, nada puede conmigo. También puedo decir ‘Oye, wait, también soy vulnerable, me gusta el cariño, que me abran la puerta del auto’. Pero eso no quiere decir que sea machista sino que quiere decir que tengamos un trato bonito entre las personas”, aseguró.