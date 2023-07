“Tienes que cuidar tu imagen, no puedes cansar a la gente”: Sergio Riesenberg analizó el futuro televisivo de JC Rodríguez

Sergio Riesenberg, el exdirector del Festival de Viña del Mar, realizó un duro análisis sobre la carrera de Julio César Rodríguez y su futuro en televisión.

“Acá no conocen la palabra telegenia. Llevar rostros no necesariamente hermosos, sino que gente con telegenia”, explicó el profesional a Not News y aseguró que en estos momentos estamos en viviendo en “la peor” etapa en la televisión.

Según sus palabras, antes “los directores teníamos una formación intelectual, académica, o veníamos de la escuela de periodismo cuando eran serias. O veníamos del teatro. Y eso es muy importante; saber de teatro cuando quieres hacer un espectáculo”.

Posteriormente, el escritor quiso ejemplificar con el rostro de Chilevisión: “No conozco mucho de nombres (de la televisión actual), pero Pancho Saavedra tiene telegenia. Julio César Rodríguez tiene, pero va a dejar de tenerla, porque están abusando de él”.

Con respecto a la última afirmación, Sergio Riesenberg aseguró que JC “lo están poniendo tarde, mañana y noche, y eso es un error que él tiene que manejar. Hasta en los comerciales. Tú tienes que cuidar tu imagen, no puedes cansar a la gente, la gente tiene que sorprenderse, tiene que quererte y fundamentalmente creerte. Y si tú apareces recomendando una y otra cosa, a la larga...”, cerró.