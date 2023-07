Tom Holland confesó su adicción al alcohol y cómo ha trabajado para superarlo

Desde mayo de este año, el actor británico, Tom Holland, decidió abrirse ante el mundo con respecto a su adicción al alcoholismo y su trabajo para superarlo.

En el mes de mayo, el joven, de 27 años, reveló en una entrevista con Entertainment Weekly, cómo fue su lucha contra el alcohol, del cual se encuentra sobrio por más de 1 año y 4 meses.

Ahora en el podcast ‘On Purpose With Jay Shetty’ dio más detalles de cómo fue su proceso para reconocer su adicción y superarlo.

“Todo lo que podía pensar era en tomar una copa. Realmente me asustó”, dijo Holland sobre estar sobrio durante un mes. “Yo estaba como, ‘Wow, tal vez tengo un poco de alcohol’”.

“Sentí que no podía ser social”, dijo Holland. “Sentí que no podía ir al pub y tomar un refresco de lima. No podía salir a cenar. Estaba muy, muy luchando. Empecé a preocuparme realmente de que tal vez tuviera un problema con el alcohol”.

En los clips que se han hecho virales en redes se puede ver al actor de Marvel explicando como extendió su racha de sobriedad de 6 meses a un año.

“[Fui] el más feliz que he estado en mi vida”, dijo Holland sobre llegar a seis meses de sobriedad. “Podría dormir mejor. Podría manejar mejor los problemas. Las cosas que salían mal en el set, que normalmente me pondrían en marcha, podría tomar mi paso. Tenía una mejor claridad mental. Me sentí más saludable, me sentí más en forma... Simplemente, me dije a mí mismo, como, ‘¿Por qué? ¿Por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de tomar esta bebida?”

Tom Holland explicant perquè va deixar l'alcohol. pic.twitter.com/J9JPraJwcL — Júlia Jové (@xul81) July 11, 2023

Alejado del alcohol

El actor se calificó como ‘feliz’ al estar alejado de ese tipo de bebidas del cual se consideró ‘adicto’.

“No puedo creer la diferencia que siento por no beber. Sí, me siento increíble”, indicó.

Holland actualmente protagoniza la serie de suspenso “The Crowded Room”, que ahora se transmite en Apple TV +.