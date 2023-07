Tom Holland explica sobre su lucha contra el alcoholismo

En los últimos años el nombre de Tom Holland se convirtió en sinónimo de éxito taquillero gracias a sus grandes dotes actorales que lo convirtieron en uno de los mejores actores en la actualidad y de su generación en todo su Reino Unido natal y por supuesto, en el difícil y competitivo Hollywood.

Sin embargo, además de sus grandes batallas contra diversos enemigos de la ficción al personificar impecablemente a uno de los más famosos super héroes de la historia como es el caso de Spiderman, en su vida real también mantiene una fuerte y dura batalla para controlar y vencer a uno de los males que impacta a millones de seres humanos: el alcoholismo.

En una reciente participación en el Podcast: On Purpose With Jay Shetty, acompañado por el periodista y coductor, Jay Shetty, Holland explicó como fue el proceso para superar la adicción al alcohol

Desintoxicación y reflexión

El artista de 27 años participó durante dos horas en la entrevista para reflexionar sobre el proceso de desintoxicación, así también, sobre momentos de su infancia, su vida profesional y las complicaciones que ha tenido a lo largo de su vida.

“Estoy feliz de decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No le escapo a eso en lo absoluto. Es interesante porque no me desperté un día y dije ‘voy a dejar de beber’. Yo, como muchos británicos, tuve un diciembre muy, muy borracho, ya que siempre pude beber mucho”, indicó Tom para confirmar que en la actualidad se mantiene sano y alejados del alcoholismo desde enero de 2022.

La actividad viral en el Reino Unido que propone tener un “Enero seco”, libre de alcohol después de las Fiestas, sirvió de gran ayuda para que Holland comenzara el proceso, indicando que al comenzar se sintió mejor, pero empezó a obsesionarse con la bebida. Ahí descubrió que enfrentaba algo más difícil de sobrellevar.

“Me despertaba pensando en el alcohol. Realmente me asustó. Simplemente dije, ‘tal vez tengo un tema con el alcohol’”, detalló. Es así como siguieron pasando los días y Holland continuó sin consumir. “A los dos meses, todavía estaba luchando. Sentí que no podía tener una vida social, que no podía ir a un pub y tomar una gaseosa, ni salir a cenar. Realmente comencé a preocuparme mucho de que tal vez tenía un problema con el alcohol”.