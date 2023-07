Un nuevo documental de Xuxa detalla su relación con Pelé

La plataforma Globloplay estrenará este jueves 13 de julio la producción biográfica: “Xuxa, el documental”, trabajo audiovisual muy esperado en Brasil y gran parte de Latinoamérica, debido al gran auge, fama e impacto generado por la presentadora infantil en las décadas del ochenta y noventa del pasado siglo XX.

En la sinopsis y promoción del estreno se detalla varios temas personales de su vida, destacándose su relación con el astro del fútbol mundial, Pelé, y cómo éste influenció en su vida sexual. Además, entre los temas que se abordarán se resalta su relación con el expiloto de la Fórmula Uno, Ayrton Senna da Silva.

Detalles de Xuxa, el documental

Descubierta cuando era una adolescente por el director y productor Maurício Sherman, la belleza de Maria da Graça Xuxa Meneghel impactó al entretenimiento brasileño, definiéndola su precursor como una gran influyente de masas y con gran poder en el escenario.

Como parte de la promoción del estreno del documental, quien es también conocida como “La Reina de los Bajitos”, brindó una entrevista al podcast “Quem Pode, Pod”, detallando en cómo comenzó a explotar su sexualidad y el impactó que le generó por ser considerada un símbolo sexual y en realidad era virgen.

“Quería dejar de ser virgen porque empecé a modelar a los 16 y las demás modelos no solo me habían puesto un apodo, sino que dejaban de hablar cuando me acercaba. Llegaba a casa llorando y le decía a mi mamá que quería dejar de ser virgen. Ella me respondía: ‘¡Tranquila! Ya va a llegar el momento adecuado”, indicó Xuxa.

La llegada en su vida de Pelé fue considerada por ella como un antes y después en su vida sexual, al asegurar que, a pesar de perder la virginidad con otra persona, es el ex deportista con quién tuvo su primera y verdadera relación sexual, pero sin olvidar lo mal que la pasó por sus constantes infidelidades: “Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Y como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”.