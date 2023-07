“¿Cómo se me puede ocurrir ir a la peluquería?”: Savka Pollak respondió con todo a las críticas que recibe en redes sociales

A finales del año pasado, la periodista Savka Pollak hizo noticia después de revelar que el padre de sus hijos acumula una deuda de pensión alimenticia de alrededor de 100 millones de pesos. Su lucha se volvió mediática, y es un episodio que le es sacado en cara por sus detractores en las redes sociales.

Ella publicó un video desde la peluquería y mostró los comentarios que recibió, como “¿Y tiene plata para la peluquería? ¡Trabaja!”, “para eso está pidiendo la pensión de los niños, caradura esta mujer”. Por esto Pollak respondió con todo en contra de las críticas.

“Para los que dicen que deje de llorar en la tele...”

“¿Cómo se me puede ocurrir ir a la peluquería? ¿Cómo se me puede ocurrir tomarme tiempo para mí? ¿Ustedes creen que el padre deudor no se corta el pelo o no se toma un café en ninguna parte? Pero claro, como vivo sola, se asume que uno no puede hacer nada”, comenzó.

“Este tipo de comentarios me molestan muchísimo. Todos y todas merecemos tiempo para nosotros mismos, para poder regalonearnos, para cuidarnos. El autocuidado es imprescindible para poder tener una sociedad mejor”, continuó la periodista.

“Para los que dicen que deje de llorar en la tele, voy a seguir llorando, voy a chillar y lo diré fuerte y claro, con mucho cariño, mucho amor, hasta que esta práctica de abandono deje de ser normal. Que los padres empiecen a asumir sus responsabilidades con sus hijos”, cerró Savka Pollak.