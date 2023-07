De ‘The Last of Us’ a ‘Succession’: ¿dónde ver las series nominadas a los Premios Emmy 2023?

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos anunció este 12 de julio a los nominados para la septuagésima quinta entrega de los Premios Emmy o Primetime Emmy Awards.

La actriz Yvette Nicole Brown y el presidente de la Academia de Televisión, Frank Scherma, fueron los encargados de dar a conocer a los nominados en una ceremonia virtual este miércoles.

Entre las series reconocidas en esta edición de la premiación, destacan principalmente Succession con 27 nominaciones; The Last of Us con 24; The White Lotus con 23 y Ted Lasso con 21.

¿Dónde ver todas las series nominadas a los Premios Emmy 2023?

Si todavía no has visto estas y demás nominadas, te contamos en dónde puedes ver las series que compiten en las categorías mejor serie dramática, mejor serie de comedia y mejor miniserie.

Andor (2022-presente)

Andor es una de las producciones nominadas a mejor serie dramática. El proyecto solo tiene una temporada por ahora y cuenta con las actuaciones de Diego Luna, Stellan Skarsgård y Adria Arjona.

¿Dónde ver? Disney+

Better Call Saul (2015-2022)

El loado spin-off de Breaking Bad, protagonizado por Bob Odenkirk, es otra de las ficciones que se contiende el galardón a mejor serie dramática. En su caso, por su sexta y última exitosa temporada.

¿Dónde ver? Netflix

The Crown (2016-presente)

La quinta temporada del famoso drama histórico sobre la familia real británica está nominada a mejor serie dramática. La ficción ya ganó el mismo laurel en los Emmy 2021 por su cuarta entrega.

¿Dónde ver? Netflix

House of the Dragon (2022-presente)

La primera temporada de la precuela de Game of Thrones tuvo el mejor estreno en la historia para una serie de HBO y desató un absoluto furor. Ahora, se pelea por el premio a mejor serie dramática.

¿Dónde ver? HBO Max

Emma D'Arcy en la serie 'House of the Dragon' | (Ollie Upton/HBO)

Yellowjackets (2021-presente)

La segunda temporada del drama psicológico encabezado por estrellas como Christina Ricci espera ganarse lo que no pudo el año pasado: la estatuilla dorada a la mejor serie dramática en los Emmy.

¿Dónde ver? Paramount+

Succession (2019-2023)

La cuarta temporada del aclamado drama familiar arrasó en las nominaciones para los Premios Emmy 2023. Entre las categorías en las que se encuentra nominada está mejor serie dramática.

¿Dónde ver? HBO Max

'Succession' es la serie más nominada en los Premios Emmy 2023 | (David Russell/HBO)

The White Lotus (2021-presente)

En el equivalente televisivo de los Oscar, la segunda entrega de la premiada producción de comedia y drama también se encuentra en la contienda por el premio a la mejor serie dramática.

¿Dónde ver? HBO Max

The Last of Us (2023-presente)

La temporada uno de la serie postapocalíptica, basada en el videojuego homónimo, es una de las grandes producciones del año y una de las contendientes por el Emmy a la mejor serie dramática.

¿Dónde ver? HBO Max

Pedro Pascal y Bella Ramsey también fueron nominados por sus actuaciones en 'The Last of Us' | (Liane Hentscher/HBO)

Abbott Elementary (2021-presente)

La segunda entrega de la serie protagonizada por Quinta Brunson compite por el premio a la mejor serie de comedia. Su primera entrega también fue nominada al galardón, pero no se lo llevó a casa.

¿Dónde ver? Star+ / Disney+

Barry (2018-2023)

La cuarta y última temporada del proyecto creado y protagonizado por Bill Hader es una de las nominadas a mejor serie de comedia. En total, Barry ha recibido unas 55 nominaciones.

¿Dónde ver? HBO Max

Bill Hader en la última temporada de 'Barry' | (Cortesía de HBO)

The Bear (2022-presente)

La producción protagonizada por Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach y Ayo Edebiri es otra que está entre las contendientes a mejor serie de comedia en los Premios Emmy 2023.

¿Dónde ver? Star+ / Disney+

The Marvelous Mrs. Maisel (2017-2023)

La quinta y última entrega de la ficción encabezada por Rachel Brosnahan está nominada a mejor serie de comedia en los Emmy 2023. La serie ya ganó ese galardón por su primera temporada.

¿Dónde ver? Prime Video

Rachel Brosnahan en 'The Marvelous Mrs. Maisel' | (Philippe Antonello/Prime Video)

Jury Duty (2023)

La trama estilo documental, estrenada en abril, también se ganó una nominación a mejor serie de comedia por su divertida trama y las actuaciones de un gran elenco liderado por James Marsden.

¿Dónde ver? Amazon Freevee / Prime Video (en algunas regiones)

Only Murders in the Building (2021-presente)

La segunda entrega de la exitosa producción encabezada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez es otra de las tramas que rivalizan por llevarse la estatuilla a la mejor serie de comedia.

¿Dónde ver? Star+ / Disney+ / Hulu

Ted Lasso (2020-presente)

La tercera parte de la trama protagonizada por Jason Sudeikis es una de las más nominadas en los Emmy 2023. Entre las categorías en las que pugna se encuentra la de mejor serie de comedia.

¿Dónde ver? AppleTV+

Wednesday (2022-presente)

La primera temporada del spin-off de Los locos Addams causó furor cuando se estrenó el año pasado y fue renovada para una segunda entrega. Hoy, es una de las nominadas a mejor serie de comedia.

¿Dónde ver? Netflix

Jenna Ortega en la serie 'Wednesday' | (Cortesía de Netflix)

Beef (2023)

La comedia dramática, encabezada por los actores Steven Yeun y Ali Wong, es una de las nominadas a mejor miniserie en la septuagésimo quinta entrega de los Primetime Emmy Awards.

¿Dónde ver? Netflix

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022)

La producción que relata los crímenes de Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters, tuvo un impresionante éxito en 2022. En los Emmy 2023, es una de las contendientes a mejor miniserie.

¿Dónde ver? Netflix

Eva Peters en la miniserie 'Dahmer' | (Cortesía de Netflix)

Fleishman Is in Trouble (2022)

Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Claire Danes y Adam Brody protagonizan esta producción dramática, basada en una novela, que combate en la categoría mejor miniserie en los importantes premios.

¿Dónde ver? Star+

Daisy Jones & The Six (2023)

La trama que sigue el ascenso y caída de la banda ficticia Daisy Jones & The Six en los años 70 no solo ganó una fanaticada tras su estreno, también una nominación a mejor miniserie en los Emmy.

¿Dónde ver? Prime Video

Obi-Wan Kenobi (2022)

Tras tener el estreno más exitoso de todos los tiempos en la plataforma de streaming de Disney, la serie derivada de Star Wars espera ganar de la categoría mejor miniserie en los Emmy 2023.

¿Dónde ver? Disney+

La edición número 75 de los Premios Emmy se celebraría el 18 de septiembre de 2023.