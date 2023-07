Directora de Barbie anhelaba a Timothée Chalamet y Saoirse Ronan: “Es como hacer algo sin mis hijos”

Greta Gerwig es una de las personalidades más icónicas dentro de Barbie la película, ya que es la directora y, hasta ahora, ha recibido grandes elogios. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha de estreno mundial, se revelan más detalles.

“Estoy muy orgullosa de ella”, Gerwig sobre Ronan

Saoirse Ronan le dijo a People que intentó y no pudo filmar un cameo para Barbie, todo esto resultó porque Gerwig quería a la nominada al Oscar y a Timothée Chalamet dentro de la película.

“Bueno, siempre iba a tener que ser una especie de cosa más pequeña porque ella estaba produciendo en ese momento, por lo que estoy muy orgullosa de ella”, dijo Gerwig a CinemaBlend sobre la idea de descartar a Ronan.

Cameo especial para Saoirse y Timothée

“Y por supuesto, es brillante. Pero iba a ser un cameo especial. También iba a hacer un cameo especial con Timmy. Ambos no pudieron hacerlo y yo estaba tan molesto. Pero los quiero mucho. Pero se sentía como hacer algo sin mis hijos. Quiero decir, no soy su madre, pero me siento como su madre”.

La actriz no pudo grabar el cameo porque se encontraba filmando y produciendo The Outrun al mismo tiempo que Gerwig estaba con Barbie

“Se suponía que debía hacer un cameo porque vivo en Londres y estaban [filmando] allí”, dijo Ronan a People en septiembre del año. “Había un personaje completo que iba a interpretar: otra Barbie. Estaba destrozada, no podía hacerlo”.

Barbies dentro de Barbie

Margot Robbie es la Barbie principal y protagonista de la película, pero las otras barbies son interpretadas por Issa Rae, Dua Lipa, Alexandra Shipp, Kate McKinnon, Hari Nef, entre otras. Por lo que la Barbie de Ronan habría sido otra Barbie en la película.

Barbie llegará a los cines este 21 de julio.