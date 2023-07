“Estoy pensando en nosotras...”: Maite se fue de tarro y fue sancionada por “Gran Hermano”

Durante el último capítulo de “Gran Hermano”, Diana Bolocco reveló que una de las participantes del encierro tuvo que ser sancionada por la producción por incumplir una de las reglas.

Hablamos de Maite, quien tuvo que recibir un castigo y dos de sus votos de la placa de eliminación fueron anulados.

Esto sucedió porque la joven reveló el nombre de su nominado a su compañera Fran Maira, esto minutos antes de que empezara el proceso.

“Estoy pensando en nosotras, y yo solo tengo el voto de la Coni (…) Y en volá a la Trini uno”, le confesó en la cocina de la casa.

“Más claro que echarle agua”, dijo la animadora.

Acto seguido, mostraron el registro en donde la jugadora se dirigió a la pieza para hablar con “Gran Hermano” y uno de sus votos coincidió con lo que dijo antes, por lo que tuvieron que ser anulados.

“Quiero darle dos votos a Constanza, por temas de convivencia, no sé, no le creo mucho a su personalidad”, partió explicando Maite. Mientras que su segunda nominación fue para Jennifer “esperando que el Pancho la salve a ella y no a Coni”, argumentó.

Finalmente, Diana aseguró que el hecho “está clarísimo, se determina que hay sanción. Se anulan los dos votos que le entregó a Coni, y no el de Jennifer”.

“Ella todavía no lo sabe, pero Gran Hermano se lo comunicará”, concluyó Bolocco.