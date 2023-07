“Estoy un poco cansada”: Trinidad Cerda rompió en llanto tras estar por tercera vez consecutiva como nominada en “Gran Hermano”

En el más reciente episodio de “Gran Hermano”, se dieron a conocer los nombres de los participantes que están en la nueva placa de eliminación, entre ellos Maite, Rubén, Constanza, Francisca y Trinidad.

Esta última se mostró bastante afectada por la noticia, ya que es tercera semana consecutiva que se encuentra en esta situación de ser una de las candidatas para abandonar el espacio de Chilevisión.

Tras escuchar la nominación de sus compañeros, Trini le pidió permiso a Diana Bolocco para retirarse de la ceremonia e irse a su habitación a pesar la pena.

“Estoy un poco cansada, Diana. Estoy cansada. No quiero estar acá, quiero irme a mi pieza... ¿puedo?”, le dijo la participante, a lo que la animadora le dio permiso para que fuera a llorar tranquila.

“Es un gesto de humanidad”, comentó Bolocco tras ver cómo Trinidad se iba a su habitación.

La defensa de la familia “Lulo”

Tras darse a conocer la votación negativa hacia Trinidad y la reacción que tuvo ante la situación, Constanza y Jorge salieron en su defensa.

“Hemos hablado mucho de la empatía, creo que hay veces que no se practica (...) Me sorprende un poquito, me entristece un poco”, dijo su amiga dentro del encierro.

Mientras que el Mister Chile no se guardó nada y criticó abiertamente a quienes la votaron. “Humanamente lo encuentro súper poco empático, porque ya es tercera semana consecutiva en placa. Ya no es solo un tema de hacer deshacer maletas, sino que estar pensando toda la semana que vas a estar en tu casa”, partió diciendo.

“Estratégicamente lo encuentro prácticamente un suicidio, porque votar por una persona que ya es tan querida y dio un mensaje tan importante, las personas saben quién votó por ella y siento que si esas personas están en placa, lo veo difícil que se puedan salvar”, concluyó Jorge.