Fran García-Huidobro contó que limó asperezas con Benjamín Lagos: “Él me ofreció disculpas, yo las acepté”

Una polémica se desató después de los dichos de Benjamín Lagos, el primer eliminado de “Gran Hermano”, en contra la panelista Francisca Gaccía-Huidobro, quien peleó con su manager en plena transmisión en vivo del reality.

Él señaló que “si bien no tengo nada personal contra la señora y le deseo lo mejor en su vida, a esa señora también le hace falta mirarse al espejo”. Lagos se preguntó si es que llega con la conciencia tranquila a contarle a su hijo de su día después de hacer “concha a dos pendejos”.

“Fue una conversación muy agradable...”

Por esto, García-Huidobro fue a sus historias de Instagram para aclarar que el conflicto terminó. “Ayer hablé con Benjamín Lagos por teléfono, estuvimos conversando harto rato. Que hable de mis parejas me da lo mismo, pero habló de mi hijo, y a mí no me gustó porque pensó que mi hijo tenía 21 años y mi hijo tiene 17″, partió contando.

“Fue una conversación muy agradable, muy piola. Él me ofreció disculpas, yo se las acepté por supuesto. Le dije que cualquier cosa que necesitara, me llamara, que para eso estamos”, añadió la panelista.

“Lo que pasó en el reality, quedó en el reality. Yo no tengo nada personal en contra de él, y entiendo que él tampoco en contra mía, pero algunas veces uno se pica”, continuó Fran.

“Así que para que se queden tranquilos, mi tema con Benjamín y su manager están completamente resueltos”, terminó la “Dama de Hierro”.