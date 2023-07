“Mi corazón es muy grande y caben todos los amores sin problemas”: Lolo Peña no se cerró a la posibilidad de un reencuentro con Raquel Argandoña

Lolo Peña se refirió a su expareja en la última edición de “Zona de Estrellas” y no descartó un posible encuentro con Raquel Argandoña.

Sus declaraciones se dieron luego de que Adriana Barrientos le consultara sobre si se ha reunido con “La Quintrala” en algunos de sus viajes a Europa.

“No tengo idea ese tema. Son cosas que de repente yo no hablo mucho, sobre todo de exs. Sé que le está yendo bastante bien y me alegro mucho… La relación está, la amistad, pero no hablo nunca con ella”, respondió con sinceridad.

Asimismo, aseguró que con Raquel hablan rara vez, pero no porque se lleven mal, sino porque “cada uno tiene que hacer sus vidas, sus relaciones”.

En relación a volver a pisar tierras chilenas, Óscar Peña comentó que podría volver a nuestro país en el próximo verano de 2024. “Si cambian algunas cosas del Festival de Viña, a lo mejor mandamos algún artista y hacemos algo”, dijo.

¿Qué pasa con La Quintrala?

Siguiendo con la conversación, Adriana Barrientos nuevamente le consultó sobre su expareja y su reciente quiebre con el ingeniero comercial, Félix Ureta.

“Tú sabes que ese tipo de cosas no comento, nunca lo he hecho, ni mucho menos lo voy a hacer ahora. No soy nadie para dar consejos, menos ahora, que cada uno ha tenido sus relaciones”, expresó Lolo.

“¿Alguna vez en la vida se puedan volver a reencontrar?”, arremetió la “Leona”.

A lo que Peña no se cerró a la posibilidad: “Por qué no, el país y el mundo es muy chico. No tengo nada en contra de Raquel, al revés, tengo un sentimiento de cariño muy grande. No niego nada de lo que he hecho”, lanzó el músico.

“¿Hay un lugar en tu corazón para Raquel?”, insistió Adriana Barrientos.

“Mi corazón es muy grande y yo creo que caben todos los amores sin problemas”, sentenció Óscar Peña.