Paty Maldonado cuenta con detalles el accidente automovilístico que casi le cuesta la vida

Patricia Maldonado será una de las invitadas estelares el próximo capítulo de “Podemos Hablar”- que Chilevisión emite este viernes- instancia en la que abordará diversos temas, tanto profesionales como personales. Uno de los tópicos inevitables será el grave accidente automólístico que sufró la cantante en la Ruta 68 a inicios del mes de junio.

“Me levanté a las cinco am, porque yo tengo que tomar la carretera en la ruta 68, temprano, para poder irme a TV+ (canal donde trabaja actualmente), porque si no, no llego a la hora, primero que nada, porque es una ruta de mucho taco, sobre todo los lunes, lunes y viernes, ni te digo. Entonces hay que tomar la carretera temprano para evitar los tacos y los accidentes”, señalará Pati.

“Ese día me levanté a las cinco, me bañe, me maquillé, tome una tacita de café con leche, tome mi vehículo, y tomo la carretera, y yo tengo muy clara la película, porque venía ensayando mi monólogo- diálogo. Cuando de repente no me preguntes qué pasó, el vehículo pierde el control, porque había agua en la carretera, había charcos de agua, pero no era tema. Lo que, si era tema, era la neblina, que tampoco en ese momento para mí era tan espesa”, advertirá en un principio.

El animador, Jean Philippe Cretton, le comenta porque se encontraba sola y no con su marido.

“Generalmente andamos los dos, él me lleva, y él me trae, pero en este último periodo peleamos mucho”, reconocerá la opinóloga.

En este sentido, Pati, en vista de las circunstancias ocurridas, agradece haber ido sola en el jeep. “Yo agradezco que no estuviera Jorge, uno de los dos se mata, y tengo la impresión de que Jorge habría sido el perjudicado”, indicará.

“El vehículo se estrella contra la barrera, esas que separan las vías, y de ahí, yo no sabía qué pasaba. El vehículo iba cayendo, y yo me afirmaba al volante, eso no lo solté jamás. No lo pude controlar (el auto se roncea), como que el vehículo se paró en los dos neumáticos, y se pegó la primera vuelta, y la segunda, hasta llegar a ocho”, relatará con sobresalto.

“Cuando yo iba cayendo, y cae el Jeep, y me quedo con los asientos encima, amarrada al cinturón, porque el asiento se vino completo para acá, yo quede abajo de la guantera, con la ventana aquí”, explicará.

“¿Cuál era mi susto?, yo necesitaba encontrar el cinturón para sacarme, porque yo tenía miedo de que explotara el Jeep, porque sentí en varias vueltas que el Jeep, como que raspaba el suelo, y se daba vuelta, pudo haberse prendido, pudo haber estallado”, reconcerá asustada aún.

“Me solté. Por dónde salgo, no puedo salir por la ventana, era muy estrecha, pero al mismo tiempo, yo me di el trabajo en ese minuto, de tomar la cartera que cayó junto conmigo, y de llamar a la Argandoña”, contará con alivio.

“En ese minuto, viene una niña, que decía soy enfermera, los puedo asistir. Se acerca al auto y se encuentra conmigo (Ella sale del lugar, para tener señal y llamar a Raquel y al mánager de Patricia)”, concluirá su peripecia, finalmente.

En ese momento Patricia explica que llegaron los bomberos a socorrerla. “Me dicen que tiene que taparse la cara, porque vamos a romper el vidrio. Me sacan en una camilla amarrada, ahí tengo recuerdo de todo”, asegurará.

La cantante, luego de abandonar con el alta el hospital, admitirá que se “sentía indefensa, inválida, me sentía dependiente, y si hay algo que me molesta en la vida, es tener que depender”, confesará.

Como consecuencia, Pati comentará que “pase varias noches en vela, pero mira, todo esto a mí no me hace nada, yo aguanto el dolor y todo por una razón, porque hoy día puedo ver el sol, la lluvia. Estoy viva, entonces, dentro de todo soy una agradecida”, asegurará.

Pati cuenta las películas que tuvo en caso de morir

“Emocionalmente claro que te afecta, pensar que yo estaría en un ánfora, mis hijos estarían destruidos el primer tiempo, mis nietos, mis hermanos, mis sobrinos, después de los tres, cuatro meses, paso, empecemos con la repartija, eso pensé”, lamenta hoy.