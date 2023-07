“Que se vaya a la mierd...”: Fuerte pelea entre Coni y Trini separa a “Familia Lulo” de Gran Hermano

Una pelea de proporciones es la que se verá la noche de este jueves por las pantallas de CHV, luego que las amigas de Gran Hermano, Trinidad Cerda y Constanza Capelli, terminaran enojadas y a los gritos. Momento de los cuales se alcanzó a transmitir una parte, hasta que fue cortada la transmisión de Pluto TV.

Todo partió luego que Coni se enfrascara en una discusión contra Fran Maira, quien le habría sacado a colación su pasado con el alcohol. El problema de este, es que posteriormente Trinidad se habría acercado a bailar con Fran, lo que fue considerado como una traición por la amiga de Jorge Valdivia.

[ “Durante mucho tiempo”: Adriana Barrientos reveló interés de Pato Laguna por Raquel Argandoña ]

Así lo contó Coni a sus compañeros de la “Familia Lulo”, Jennifer Galvarini y Francisco Arena.

“Responde como el pic... porque sabe que yo le doy la confianza de que lo haga, a mí me responde como el pic..., me responde como el orto y va y hace esa we..., que se vaya a la mierd.... Yo no voy a aguantar que una amiga me hable como el pic... no da, y lo ha echo hoy día como tres veces”, reclamó al hombre de la pañoleta en la cabeza.

Posteriormente, en conversación con La Pincoya continuó su desahogo.

“No entiendo a la Trini, te lo juro por Dios. Me contesta mal, no tengo por qué estar aguantando wea... cuando yo la banco hasta morir, se va a bailar donde la Fran cuando sabe que la weo... me votó. Nos decimos algo y se va al lado de ella, me parece una deslealtad. A ella le importa una raja, eso me está demostrando a mi, Lulo, o quizás yo estoy equivocada, no sé, Me contesta como el pico y se hace la loca”, criticó la bailarina.

“Donde yo le he dado tanta confianza a la Trini, ella se toma atribuciones que no le corresponden y me responde como el cul...” señaló, agregando después que “pero con la gente que la vota, que es la gente que la vota para que se vaya, con ella está todo bien y ‘quiero llegar a sus corazones’. No me we*. Tu lealtad debería ser con la gente que está contigo”.

Finalmente, Constanza reconoció que solo confía en Jennifer y Francisco.