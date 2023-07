¿Triste y abandonada? Así luce la casa donde Salma Hayek pasó su infancia en Veracruz

Salma Hayek se convirtió en una de las figuras más influyentes de Hollywood, pero eso no ha sido impedimento para que la mexicana, de 56 años, pierda parte del folclor y tradiciones con las que creció, demostrando lo orgullosa que está que haber nacido en Coatzacoalcos, Veracruz.

Fue así que durante su visita a este estado de México, la actriz que diera vida a Frida Kahlo, mostró su peculiar forma de comer camarones y compartió con el público una de las enseñanzas de su infancia.

Con una foto donde se aprecia a la esposa de François-Henri Pinault disfrutando de un buen plato de camarones, aderezados con limón y otras especias, junto a lo que parece ser una cerveza, mientras luce una prenda crochet y unos lentes oscuros, escribió, algunas de las tan queridas enseñanzas mexicanas que han pasado de generación en generación: “En mi ciudad natal de Veracruz, nos enseñan a no desperdiciar ninguna parte de los camarones para que comamos las cabezas también. En México nos enseñan a no desperdiciar comida, así me como hasta la cabeza de los camarones”.

Salma Hayek Instagram: @salmahayek

Han sido incontables las veces en las que Salma Hayek ha demostrado su amor por sus raíces, ya sea bailando salsa, caminando con dulces mexicanos como pulparindos y mazapán durante la gala de los Golden Globes y un throwback comiendo tacos en los años 90 cuando aún vivía en Coatzacoalcos, Veracruz.

También te podría interesar: No creían en ella y se volvió un ícono: Salma Hayek marcó la moda con estos looks en Cannes

Así luce la casa donde Salma Hayek creció

Nacida el 2 de septiembre de 1966, en Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek vivió una vida holgada, gracias a su padre, un empresario libanés (Sami Hayek Donmínguez) y de madre española (Diana Jiménez Medina).

Siempre orgullosa, Salma Hayek no deja de presumir su amor por Veracruz y lo dichosa que es por su lugar de origen, donde creció entre barcos y el mar de una familia acomodada, forjando sus sueños en este paraíso.

Así luce actualmente la Casa de Salma Hayek Youtube Imagen del Golfo: “En el abandono la casa donde pasó su infancia Salma Hayek” (Youtube Imagen del Golfo: “En el abandono la casa donde pasó su infancia Salma Hayek”)

La actriz vivió en una de las casas más lujosas de aquel entonces, ubicada en el número 520 de la avenida 18 de marzo esquina con Nicolás Bravo, en el centro de la ciudad, tenía acabados de mármol y madera.

La majestuosidad del lugar que habitaba Salma Hayek junto a sus padres, con unas escaleras recibiendo a su invitado y hermosas palmeras como decoración exterior, están siendo consumidos por la propia naturaleza, que al paso del tiempo, se ha ido adueñando del lugar donde creció.

También te podría interesar: Ni aburrido ni ‘vulgar’: Salma Hayek retó a Carolina Herrera con impactante vestido negro

La vivienda pasó a manos de Joan Sebastian

Hace aproximadamente 20 años, la casa fue adquirida por Joan Sebastian al padre de Salma Hayek. Su intención era fundar un restaurante del que la propia actriz se convirtiera en madrina, pero tras el fallecimiento del cantante, pasó a manos de su hijo Julián Figueroa.

Fue el hijo de Maribel Guardia, quien comentó el estado de abandono en el que se encontraba la casa que heredó de su padre, comentando que ‘estaba en ruinas’ cuando la recibió. Luego de la muerte del joven de 27 años, medios compartieron la noticia de que esta casa estaba siendo saqueada y era un espacio que ponía en peligro a los vecinos.

Tras la muerte de Julián Figueroa, la casa quedará en manos de su hijo José Julián.