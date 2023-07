“Tú podrías venir acompañado ahora, ¿no?”: Roberto Cox es puesto en aprietos por supuesto romance

El periodista Roberto Cox nuevamente está en la palestra por los rumores sobre su vida privada, después que dos programas de farándula vincularon al rostro de Chilevisión con la exchica reality, Francisca Undurraga.

Los rumores se avivaron tras la circulación en donde ambos estaban posando para la cámara. Undurraga fue consultada sobre este supuesto romance, y ella partió señalando que “nos tenemos tanto cariño”.

“Para mí ha sido un año bien difícil, estoy enfocado en mi trabajo y rodearme de gente linda, buena, por eso con Roberto somos amigos”, aclaró en “Zona de estrellas”.

“No viene al caso”

Por su parte, Roberto Cox es agarrado para el leseo por sus compañeros de trabajo de “Contigo en la mañana”. La periodista Daniela Muñoz hizo referencia al romance mientras estaba despachando en vivo de un romántico sector de una cafetería, de acuerdo a lo recogido por TiempoX.

“Este es un lugar para una persona que no está soltera, yo estoy soltera, tendría que venir y sentarme sola. Pero por ejemplo Roberto, tú podrías venir acompañado ahora. ¿No?”, lanzó Muñoz.

“¿Perdón Dani?”, consultó el periodista. Daniela repitió la pregunta, y le dijo: “Que yo podría venir solita, que estoy soltera, pero digo que Roberto ahora podría venir acompañado. ¿No?”.

“No me gustan las cosas dulces, soy más salado, no sé si iría a ese lugar. No viene al caso tu propuesta”, contestó Roberto Cox.