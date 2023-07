Un experto de Harvard dice tener fragmentos de una nave extraterrestre

Un físico estadounidense que hace vida laboral en la prestigiosa Universidad de Harvard, asegura tener en su poder 50 pequeñas esferas de hierro que habría rescatado de las profundidades del océano Pacífico y pertenecería una nave extraterrestre, así lo resaltó en una reciente publicación la revista Science Alert.

Según el reportaje periodístico, el experto indicó que los restos están vinculados a un hallazgo en el que estuvo involucrado un meteorito que se hizo un traslado dentro del planeta en el pasado mes de enero del 2014.

Extraterrestres Inteligencia Artificial

Restos de una nave alienígena

La bola de fuego fue observada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con un trayecto que terminó en el Pacífico, cerca de Papúa Nueva Guinea. El nombre oficial de ese objeto es CNEOS 2014108 y también es conocido como IM1.

Avi Loeb, físico y profesor de la Universidad de Harvard, indicó que lo explicado sobre los restos de la nave no es nada nuevo, ya que ya había hecho referencia sobre el objeto que llegó desde fuera del Sistema Solar. Según aseguró previamente en el 2018, podría ser el producto de una civilización alienígena e invitó a sus colegas a estirar la búsqueda de elementos de esa especie.

El equipo de Loeb puso el foco en la base de datos que posee la NASA acerca de los objetos cercanos a la Tierra (NEOs, por sus siglas en inglés) y en ese trayecto fue que encontraron al meteorito antes mencionado, CNEOS 2014108. “Esta podría ser la primera vez que los humanos ponen sus manos en un material interestelar”.

Varias son las personas que dudan de la veracidad del hallazgo, es así el caso de Monica Grady, profesora de Ciencias Planetarias de The Open University, la cual señala que la teoría de Loeb es improbable: “La evidencia más convincente sería medir una edad de las esférulas mayor que la del Sol, lo que las identificaría como interestelares. Eso sería asombroso, pero no necesariamente los identificaría como de origen artificial en lugar de natural. No estoy seguro de qué evidencia sería lo suficientemente convincente para esto”.