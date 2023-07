“A mí me gustan las minas pesadas”: Sebastián Ramírez reveló cuál participante se robó su mirada en “Gran Hermano”

Sebastián Ramírez lleva solamente un par de horas en el encierro de “Gran Hermano”, pero eso no le impidió poner sus ojos en unas de las participantes.

La confesión amorosa se dio mientras el jugador de 36 años se encontraba hablando con Mónica, a quien le estaba revelando sus primeras impresiones sobre sus compañeros.

Aunque en primera instancia Sebastián mostró su apoyo a Constanza, a la cual conoce desde antes, durante la mañana se acercó a Maite y confesó que este personaje despertó su interés.

“La Maite me encanta, me cae bien la mina, la encuentro bonita, simpática, es pesa y a mí me gustan las minas pesadas, pero simpática. Pero eso, me entró”, contó entre risas a su compañera de encierro.

A lo que la participante más longeva respondió: “Está bien, y lamentablemente está en placa”, hecho que Ramírez refutó con mucha seguridad: “No se va ni cagando esa mina”.

Cabe mencionar que Sebastián ya ha tenido varias interacciones con Maite, en donde ha aprovechado de preguntar sobre su vida sentimental, su carrera universitaria y hasta le ha jugado por par de bromas.

Acá te dejamos la confesión de Sebastián: