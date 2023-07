¿A qué se dedicaba Yailin antes de estar con Anuel? Su paso ha inspirado a muchas mujeres

Yailin es uno de los nombres más comentados en la industria del entretenimiento y es que hace pocos días encarnó una disputa digital con su exesposo, Anuel, respaldada por quien especulan que es su nueva pareja, Tekashi 6ix9ine.

En esas indirectas en Instagram que cautivaron a todo el internet, la famosa acusó al padre de su hija Cattleya de presuntamente maltratarle mientras estaba embarazada, así como dejó claro que no veló por ella económicamente ni ha sido un padre presente.

Yailin la más viral Transformación de Yailin tras dejar a Anuel AA (Instagram)

Los fans del reguetonero, en cambio, apoyan la voz del boricua que asegura que el abuso físico jamás existió y que ella lo amenazó con calumniarlo de esta manera para su propio beneficio individual, además de lucrarse al ser relacionada con él.

Frases fueron y vinieron, sin saber cuál es la verdad absoluta, sin embargo, esto despertó curiosidad sobre el pasado de la joven de 21 años que se dio a conocer internacionalmente cuando confirmó su romance con el intérprete de Un secreto.

¿A qué se dedicaba Yailin antes de estar con Anuel?

A los 9 años su vida dio un giro de 180 grados cuando su padre falleció en un accidente automovilístico. Esto forzó que Yailin tuviese que trabajar desde muy joven para proveer a su familia, dedicándose a muchos oficios en su natal República Dominicana.

“Siempre me he mantenido”, expresó en una reciente entrevista, afirmando que se caracteriza por ser independiente desde temprana edad. “Mi mamá decía que yo era el varón de la casa”, agregó, recordando que inició a buscar dinero a los 10 años.

Yailin la más viral La cantante ha seguido nutriendo su carrera tras dejar a Anuel AA (Instagram)

Según People, Yailin se dedicó a ofrecer sus servicios de DJ y cantar en barrios locales, asimismo, realizaba peinados con trenzas y cobraba por ello. Todo cambió cuando El Alfa le permitió aparecer en unos videos musicales y se proyectó.

“Él me dio un apoyo y me dio el toque que me faltaba y si me eligió a mí fue porque vi un talento”, dijo, sobre sus primeros pasos en la música. Lo demás fue historia.

“Nadie sabe lo que hay detrás, siempre ha sido trabajadora”; “Para que los que creen que se le recostó a Anuel aquí tienen la verdad”; “Ella hacía lo que sea por dinero, dando el ejemplo de mujer luchadora desde chiquita”; “Admirable”; comentaron sus fans.