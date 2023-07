¿Cuál será el destino de Sofía e Ignacio? Actores hacen adelanto en “Juego de Ilusiones”

Diversas revelaciones hicieron Magdalena Müller y Felipe Contreras en relación con sus personajes Sofía e Ignacio en “Juego de Iusiones”.

Cabe recordar que los roles enfrentan un difícil momento, dado que el detective se acaba de enterar que su verdadero padre es Nadir Nazir y, por tanto, es tío de la hija mayor de Mariana.

Esta verdad destruyó a Sofia, quien recurrió a su madre por ayuda y ésta, a su vez, solicitó un examen de ADN para Ignacio, para lo cual deberán exhumar el cuerpo del villano. Sobre este momento y otros temas relacionados conversaron los actores con una periodista de la redes sociales de Mega, y entregaron detalles acerca de lo que se viene para esta pareja en un instante muy complejo en su relación.

“Es el primer gran quiebre, y pasa esto, pero es muy triste. Una parte mía encontraba muy difícil interpretar que alguien se enamorara de un familiar, fue un desafío, pero se logró bien. En el caso de Sofía, ella se siente que está hasta el pi..., porque no hay otra expresión que lo defina mejor”, indicó Müller.

En este mismo sentido, Felipe Contreras adelantó que Ignacio “está destrozado. Es primera vez que siente esto por alguien, porque para él Sofía es un ángel que se apareció, está muy enamorado, y que ahora se genere esta pared entre ellos, es terrible”.

Del mismo modo, Magdalena explicó que, ante esta situación, “Sofía no tiene idea qué va a hacer y nadie lo sabe. Ella en este momento quiere morirse, no sabe qué hacer, está destruida y de alguna forma ella siente que se le destruyó la vida. No puedo adelantar tanto, pero se viene bueno”.

“Ignacio está congelado, porque ya no sabe qué hacer, pero hay dos aristas: la relación con Sofía y que él quiere resolver este caso, independiente de esto, él no se está moviendo solo por el amor hacia ella, sino que él viene desde el primer capítulo a resolver esto. Busca vencer la anticorrupción que lo mueve, y siga adelante”, añade Contreras.

“Queda mucho por contar, se vienen cosas en ‘Juego de Ilusiones’ y lo que se viene va a ser peor. Esta gente no para de sufrir”, finaliza Magdalena Müller.