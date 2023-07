“Era mi única salvación”: Nicole “Luli” Moreno tuvo que llamar al 911 tras quedar encerrada en un recinto en Estados Unidos

Nicole “Luli” Moreno estará como invitada en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde revelará una particular anécdota que terminó con la policía mientras se encontraba en Estados Unidos.

En una conversación en el programa de Chilevisión, la modelo fitness hablará sobre cómo tuvo que llamar al 911 tras no poder salir del gimnasio.

“En realidad esto es muy fuerte, hace poco yo fui a grabar retos deportivos a Miami, y como no puedo dejar de realizar mis rutinas diarias, independiente que trabajara en las mañanas; igual iba entrenando día a día, y en las noches”, recordó de entrada.

Sin embargo, en una de sus visitas nocturnas todo salió mal. “Esto fue muy de noche, iba al gimnasio media atrasada, cerraban a las once, y yo iba a las diez y algo. Entré, me puse a hacer mi rutina (de cardio) y de repente apagan las luces”, relató.

Acto seguido, empezó a observar y se le pasó la hora. “Eran las once y algo, y digo ¿qué hago aquí?, me empecé a despertar, me cerraron el gimnasio. Pensé cómo salgo de acá, estaba todo cerrado”.

Finalmente, y luego del pánico, Nicole Moreno recordó que “tenía un chip de allá, teléfono de allá, llame al 911, era mi única salvación, (le hablaban en inglés), estaba súper nerviosa. Llegaron como tres patrullas, me ayudaron y salí”, finalizó la modelo.