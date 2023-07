“Es súper buen personaje”: Arturo Longton le prestó ropa a Maite y eligió quién debería ser el próximo eliminado de “Gran Hermano”

Arturo Longton volvió a la televisión como panelista de “Gran Hermano”, por ende siempre está analizando y criticando lo que sucede dentro del encierro.

El exchico reality conoce muy bien este formato, ya que ha sido parte de varios programas de TV-realidad, por ende, fue escogido por Chilevisión para hablar sobre los participantes.

En este contexto, es donde Longton reveló, de acuerdo a su criterio, quién debería abandonar la casona en Buenos Aires.

“Para los que preguntan quién quiero que se vaya...”, partió diciendo el panelista.

Cabe recordar que los participantes que se encuentran en la placa de eliminación son Maite Phillips, Trinidad Cerda, Rubén Gutiérrez y Fran Maira, ya que Constanza Capelli fue salvada por el “líder” de esta semana, Francisco Arenas.

“Siempre voy a querer que se vaya el que menos participa dentro del programa, el que menos contenido da... En ese caso, quiero que se vaya, de los que están, obviamente Rubén”, sostuvo.

“No porque me caiga mal ni mucho menos, pero su presencia no genera mucho; entonces que se vaya no le hace mucho daño al reality”, explicó.

¿Maite es su favorita?

Posteriormente, Arturo se dedicó a prestarle ropa tras varios conflictos que ha tenido durante el primer mes de encierro en “Gran Hermano”.

“Todos quieren que se vaya, pero no puede irse; es súper buen personaje”, remarcó el exchico reality. “Por más que les caiga mal, qué entrete que esté adentro, genera conflicto”, aseguró.

“Yo lo veo como si me creyera productor la hueá, jaja, pero lo veo por ese lado, quiero que se vaya el que menos genera”, afirmó.

Finalmente, reiteró que “quiero que se vaya Rubén, en ese caso” aunque “son muy buenas personajes las otras”, concluyó Longton.